Τραγωδία στο Ζεφύρι: «Πάτησαν στη σκάλα και έπεσαν στο κενό» – Πώς χάθηκαν οι δύο πυροσβέστες

Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, με δύο πυροσβέστες να χάνουν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και έναν ακόμη συνάδελφό τους να τραυματίζεται.

Θύματα είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο 23χρονος πυροσβέστης Γεώργιος Ζυμπίδης και ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός. Οι δύο άνδρες υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

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Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/11) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής. Αυτό που αρχικά φαινόταν ως ακόμη μία δύσκολη επιχείρηση κατάσβεσης μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε θανάσιμη παγίδα.

Το DEBATER είχε μεταδώσει από την πρώτη στιγμή την επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της Φυλής, πριν γίνει γνωστή η τραγική κατάληξη για τους δύο πυροσβέστες.

Πώς το εγκαταλελειμμένο κτίριο έγινε θανάσιμη παγίδα

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου, με αποτέλεσμα οι δύο πυροσβέστες να εγκλωβιστούν.

Οι πρώτες περιγραφές συναδέλφων τους αποτυπώνουν έναν εξαιρετικά επικίνδυνο χώρο: μία στενή, περιστροφική σκάλα, ένα άνοιγμα που οδηγούσε στο υπόγειο και μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών που είχαν ήδη παραδοθεί στις φλόγες.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, μετέφερε την πληροφορία ότι οι δύο άνδρες πάτησαν στη σκάλα και έπεσαν στο κενό, καταλήγοντας μέσα στο φλεγόμενο υπόγειο.

Οι φλόγες, οι πυκνοί καπνοί, τα απορρίμματα και η μορφολογία του χώρου φαίνεται πως κατέστησαν εξαιρετικά δύσκολη τόσο την έξοδό τους όσο και την επιχείρηση διάσωσης.

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Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Η έρευνα καλείται να προσδιορίσει εάν υποχώρησε το δάπεδο ή τμήμα της σκάλας και εάν ο θάνατος των δύο πυροσβεστών προήλθε από τα δομικά υλικά, από ασφυξία ή από συνδυασμό παραγόντων.

Η δραματική επιχείρηση εντοπισμού τους

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 11:40 το πρωί.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν:

20 πυροσβέστες

6 πυροσβεστικά οχήματα

Δυνάμεις από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών

Κλιμάκιο της 1ης ΕΜΑΚ

Δύο κινητές ιατρικές μονάδες και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Μόλις χάθηκε η επικοινωνία με τους δύο άνδρες, ξεκίνησε μία εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού τους.

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Οι συνάδελφοί τους προσπάθησαν να προσεγγίσουν το υπόγειο και να απομακρύνουν μπάζα και φλεγόμενα υλικά. Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ένας τρίτος πυροσβέστης κατάφερε να βγει από το κτίριο και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά του.

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Ποιοι ήταν οι δύο πυροσβέστες

Ο Γεώργιος Ζυμπίδης ήταν μόλις 23 ετών και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών το καλοκαίρι.

Ο Ηλίας Βαλατσός ήταν 44 ετών και έφερε τον βαθμό του υπαρχιπυροσβέστη. Οι δύο άνδρες υπηρετούσαν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί η πληροφορία ότι ένας από τους δύο πυροσβέστες εργαζόταν στο παρελθόν ως οικοδόμος και είχε καταφέρει να επιζήσει από κατάρρευση οικοδομής, πριν ενταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Αυτή τη φορά, όμως, η κατάρρευση στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο Ζεφύρι αποδείχθηκε μοιραία.

ΕΔΕ για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών ερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει, μεταξύ άλλων:

Την κατάσταση και τη στατικότητα του εγκαταλελειμμένου κτιρίου

Το ακριβές σημείο στο οποίο υποχώρησε η κατασκευή

Τον τρόπο εισόδου των πυροσβεστών στο εσωτερικό

Τις συνθήκες που επικρατούσαν στο υπόγειο

Τη χρονική αλληλουχία της επιχείρησης διάσωσης

Εάν ήταν γνωστή η ύπαρξη του ανοίγματος δίπλα στη σκάλα

Το DEBATER παρουσίασε αναλυτικά και την απόφαση για ΕΔΕ σχετικά με τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι.

Μεσίστιες οι σημαίες στις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής

Η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες και τους οικείους των δύο πυροσβεστών.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι δύο άνδρες «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος», επιχειρώντας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η τραγωδία στο Ζεφύρι βυθίζει στο πένθος όχι μόνο τις οικογένειες του Γεώργιου Ζυμπίδη και του Ηλία Βαλατσού, αλλά ολόκληρη την οικογένεια της Πυροσβεστικής.