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Τρίτη νεκρή αρκούδα μέσα σε λίγες ημέρες στη δυτική Μακεδονία

Στο σημείο έσπευσε το Δασαρχείο Καστοριάς και μέλος της οργάνωσης «Καλλιστώ»

Τρίτη νεκρή αρκούδα μέσα σε λίγες ημέρες στη δυτική Μακεδονία
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ/EUROKINISSI
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Ακόμα μία αρκούδα έχασε τη ζωή της σε θανατηφόρο τροχαίο στη Δυτική Μακεδονία, λίγες μόλις μέρες μετά τα δύο τροχαία δυστυχήματα με ισάριθμα θύματα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», χθες το βράδυ, αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 3 ετών και βάρους 60-70 κιλών, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στους Λαχανόκηπους Καστοριάς, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή της.

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Στο σημείο έσπευσε το Δασαρχείο Καστοριάς και μέλος της οργάνωσης «Καλλιστώ», στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης λειτουργίας των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης, ενώ διενεργήθηκε νεκροψία από ιδιώτη κτηνίατρο και ελήφθη γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση και καταγραφή του ζώου.

Όπως τονίζεται από την περιβαλλοντική οργάνωση, την τρέχουσα περίοδο το είδος της καφέ αρκούδας βρίσκεται σε τροφικό στρες, καθώς προετοιμάζεται για τον χειμέριο λήθαργο. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιεί μεγάλες μετακινήσεις προς αναζήτηση τροφής, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες διάσχισης δρόμων και άρα και τις πιθανότητες τροχαίου ατυχήματος. Για τον λόγο αυτό καλούνται οι οδηγοί που κινούνται στη δυτική Μακεδονία να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση, ειδικά κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες που πέφτει το σκοτάδι και η ορατότητα είναι μειωμένη.

Ενδεικτικά, η «Καλλιστώ» συνιστά:

Συμμόρφωση με τις προειδοποιητικές πινακίδες: Όταν διέρχεστε από σημεία με σήμανση για διέλευση άγριας ζωής, μειώστε αμέσως ταχύτητα. Τα όρια ταχύτητας σε αυτά τα τμήματα είναι κρίσιμα για να προλάβει ο οδηγός να αντιδράσει εγκαίρως.

Οδήγηση με αυξημένη προσοχή το σούρουπο και τη νύχτα: Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 το απόγευμα, ώρα κατά την οποία η ορατότητα είναι περιορισμένη και η δραστηριότητα της άγριας πανίδας κορυφώνεται.

Ψυχραιμία σε περίπτωση συνάντησης: Εάν αντιληφθείτε αρκούδα κοντά ή πάνω στον δρόμο, επιβραδύνετε σταδιακά χωρίς απότομους ελιγμούς, μην χρησιμοποιείτε κόρνα ή μεγάλη σκάλα φώτων (που μπορεί να πανικοβάλουν και να αποπροσανατολίσουν το ζώο) και παραμείνετε εντός του οχήματος μέχρι να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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