Ζεφύρι: “Προσπάθησα να σώσω τον συνάδελφό μου, αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο” – Συγκλονίζει η μαρτυρία του τραυματία πυροσβέστη

Ο 43χρονος πυροσβέστης που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο συνάδελφοί του, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, ο πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, αποκάλυψε ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον 44χρονο συνάδελφό του, τον οποίο εντόπισε πεσμένο κοντά στη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο. Ωστόσο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια όταν τελείωσε το οξυγόνο στη φιάλη του.

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«Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιγμή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι ισχυρίστηκαν μητέρα και κόρες

Η 34χρονη διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, ενώ αναζητείται και ο πατέρας της οικογένειας, καθώς έχει εκδοθεί εις βάρος του ένταλμα σύλληψης. Οι δύο κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, είναι αντιμέτωπες με την ίδια κατηγορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η μητέρα υποστήριξε ότι «στις 08:20 περίπου με μία σπάτουλα έβγαλα από την μεταλλική ξυλόσομπα που βρισκόταν στον κύριο χώρο του διαμερίσματος που διαμένω με την οικογένειά μου στάχτη και κάρβουνα από καύση που έγινε το προηγούμενο βράδυ».

«Τα έδωσα στην κόρη μου και της είπα να πάει να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει στην διπλανή είσοδο του κτηρίου, σε σημείο που συνηθίζουμε να τα πετάμε», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η μία ανήλικη κόρη κατέθεσε: «Μου ζήτησε η μαμά μου, να πάω να αδειάσω στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού μας, σε ισόγειο κλειστό εγκαταλελειμμένο χώρο που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο που διαμένουμε και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο. Σε σημείο που συνηθίζει η μαμά μου να πετάει τις στάχτες».

Ποια ήταν τα θύματα της τραγωδίας

Θύματα της τραγωδίας ήταν ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης.

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Οι δύο πυροσβέστες όρμησαν με αυτοθυσία στη φωτιά αφήνοντας την τελευταία τους πνοή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στο φλεγόμενο κτήριο στο Ζεφύρι. Και οι δύο υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός με πολυετή εμπειρία στο Πυροσβεστικό Σώμα, είχε αποφασίσει να καταταγεί στην Πυροσβεστική πριν από 15 χρόνια, μετά από ένα σοβαρό προσωπικό ατύχημα, ενώ ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης είχε αποφοιτήσει πριν λίγους μήνες.