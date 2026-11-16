Στο ΠΑΣΟΚ και επίσημα η Νίνα Κασιμάτη – Στους 37 η ΚΟ, στους 46 οι ανεξάρτητοι

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής εντάχθηκε και επισήμως η βουλευτής Β’ Πειραιώς Νίνα Κασιμάτη, με την προσχώρησή της να ανακοινώνεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Για τη μεταβολή της κοινοβουλευτικής της ιδιότητας απέστειλαν σχετικές επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και η ίδια η Νίνα Κασιμάτη.

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Με την επίσημη ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά μία έδρα και αριθμεί πλέον 37 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών μειώνεται από 47 σε 46.

Η νέα αριθμητική στη Βουλή

Κοινοβουλευτική δύναμη Πριν Μετά ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής 36 37 Ανεξάρτητοι βουλευτές 47 46

Παρότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές εξακολουθούν να είναι αριθμητικά περισσότεροι, δεν αποτελούν ενιαία Κοινοβουλευτική Ομάδα και, επομένως, δεν διαθέτουν τα αντίστοιχα θεσμικά δικαιώματα μιας οργανωμένης κοινοβουλευτικής δύναμης.

Η ένταξη της Νίνας Κασιμάτη επιβεβαιώνει παράλληλα τη στρατηγική διεύρυνσης που ακολουθεί η Χαριλάου Τρικούπη. Είχαν προηγηθεί, μεταξύ άλλων, η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, η προσχώρηση της Μυρτώς Κοροβέση και η μετακίνηση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη.

Η συνάντηση Κασιμάτη–Ανδρουλάκη

Πριν από την κοινοβουλευτική ανακοίνωση, η Νίνα Κασιμάτη είχε συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου επισημοποιήθηκε σε πολιτικό επίπεδο η επιστροφή της στο κόμμα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τη βουλευτή στη «Δημοκρατική Παράταξη», επισημαίνοντας ότι θα συμμετάσχει στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή.

Από την πλευρά της, η Νίνα Κασιμάτη αναφέρθηκε με συγκίνηση στην επιστροφή της:

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«Επιστρέφω στο κόμμα μου, στις ρίζες μου, στο ΠΑΣΟΚ, τις αρχές και τις αξίες του οποίου τιμώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η βουλευτής επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ περίπου 16 χρόνια μετά την αποχώρησή της από το κόμμα, ενώ κατά τη συνάντησή της με τον Νίκο Ανδρουλάκη χρησιμοποίησε τη φράση «Νόστιμον ήμαρ, Πρόεδρε».

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Από τον ΣΥΡΙΖΑ στους ανεξάρτητους και στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ

Η Νίνα Κασιμάτη είχε εκλεγεί βουλευτής Β’ Πειραιώς με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023.

Τον Αύγουστο του 2026 τέθηκε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της τότε προέδρου του κόμματος, Ρένας Δούρου. Η αλλαγή της κοινοβουλευτικής της ιδιότητας είχε ανακοινωθεί επισήμως από το προεδρείο της Βουλής στις 27 Αυγούστου.

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Έκτοτε παρέμενε ανεξάρτητη βουλευτής, ενώ οι πληροφορίες για επικείμενη προσχώρησή της στο ΠΑΣΟΚ είχαν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Η παρουσία της σε εκδηλώσεις και πολιτικές δραστηριότητες του κόμματος είχε θεωρηθεί προάγγελος της σημερινής εξέλιξης.

Με τις επιστολές προς τον Νικήτα Κακλαμάνη και την ανακοίνωση στην Ολομέλεια, η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ ολοκληρώθηκε και σε θεσμικό επίπεδο.