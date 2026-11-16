Ζεφύρι: “Μεγάλωσε χωρίς πατέρα, η μάνα του πέθανε πριν από 4 χρόνια” – Συγκλονίζει η θεία του αδικοχαμένου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού

Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε η θεία του αδικοχαμένου 44χρονου υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, που έχασε τη ζωή του κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, το περασμένο Σάββατο.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα, μιλώντας στο STAR, είπε: «Είχε πεθάνει η μητέρα του εδώ και τέσσερα χρόνια. Το παιδί μεγάλωσε χωρίς πατέρα. Ενός έτους ήταν, έλειπε από τη ζωή του όλα τα χρόνια. Δεν πέθανε ο πατέρας του. Ενός έτους χωρίσανε με τη μητέρα, δεν υπήρξε στη ζωή του ποτέ. Με τη μαμά και τον θείο έχει μεγαλώσει. Ο θείος ήταν ο μεγάλος αδερφός της μαμάς».

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Ο Ηλίας Βαλατσός «όταν ξεκίνησε ήταν οικοδόμος» αλλά «είχε ένα ατύχημα, είχε πέσει από ύψος 15 μέτρων και αποφάσισε να σταματήσει». Στη συνέχεια πήγε εθελοντής στην Πυροσβεστική. «Είχε τρέλα πάντα με την Πυροσβεστική. Πήγε εθελοντής αμισθί τα πρώτα δύο χρόνια», σύμφωνα με την θεία του που τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό παιδί» που ήταν «χαμηλών τόνων» και «γίγαντας».

Τη ζωή του έχασε στο Ζεφύρι και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης. Ο θείος του, Σταύρος Νικολάου, έκανε λόγο για «ένα παιδί εργατικό, φιλότιμο, χαμογελαστό» που «του άρεσε να σπουδάζει, να μαθαίνει πράγματα. Τελείωσε την πυροσβεστική ακαδημία τον Ιούνιο του 2026. Τρεις-τέσσερις μήνες είχε πάει στον σταθμό, στην ουσία ήταν νεοσύλλεκτος. Έδωσε Πανελλήνιες τον Μάιο και είχε περάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών γιατί είχε φιλοδοξίες».

«Άλλοι λένε έπεσε, άλλοι “αυτό”. Να σας πω, εκδορές και τέτοια το πρόσωπό του δεν είχε στο νεκροτομείο που τον είδε η μητέρα του και πιθανών να είναι από την εισπνοή ή το οξυγόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται, να τελειώσει το οξυγόνο σε έναν πυροσβέστη που μπαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις», ανέφερε ο κ. Νικολάου. Από την πλευρά της η γιαγιά του Γιώργου Ζυμπίδη, ανέφερε: «χάσαμε ένα παιδί 23 ετών. Έχουμε να φάμε τέσσερις μέρες, δεν αντέχουμε».