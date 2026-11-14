Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Φυλή – Πυροσβέστες καταπλακώθηκαν από συντρίμμια

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Κατσαντώνη στον δήμο Φυλής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 14 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 11:40.

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Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και την 1η ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτηρίου, καταπλακώνοντας πυροσβέστες. Από το συμβάν, ένας πυροσβέστης ανασύρθηκε λιπόθυμος και άλλο δύο αναζητούνται.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.