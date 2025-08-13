Ζάκυνθος: Λιτανεία στη Λιθακιά για την πυρκαγιά – Βγήκαν στους δρόμους κρατώντας εικόνες και λείψανα (βίντεο)

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην Λιθακιά Ζακύνθου από την Τρίτη, με τους κατοίκους να αναζητούν βοήθεια στον Θεό για την έγκαιρη κατάσβεσή της.

Συγκεκριμένα, κάτοικοι του χωριού προεξάρχοντος του ιερέα βγήκαν στους δρόμους κρατώντας ιερές εικόνες και λείψανα προσευχόμενοι για να μπει τέλος στον πύρινο εφιάλτη.

Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα η λιτανεία με την #φωτια δίπλα τους! Μερικές φορές πάνε γυρεύοντας. #φωτιες pic.twitter.com/rVB680A9qi— Ορεινός Εξωγήινος (@mountain_alien) August 12, 2025

Την ίδια ώρα δίπλα τους περνούσαν αγροτικά μηχανήματα που συμμετείχαν στη μάχη με τις φλόγες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, «η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη».

Στάχτη τουλάχιστον 15.000 στρέμματα δάσους

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε σπίτια-αγροικίες, που υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ η φωτιά έχει κάψει περισσότερα από 15.000 στρέμματα δάσους και αγροτικών καλλιεργειών στο πέρασμά της. Δυστυχώς έχουν καεί πολλά οικόσιτα ζώα που δεν πρόλαβαν να διασωθούν.

Η μορφολογία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την προσέγγιση των εναέριων μέσων, τα οποία επικεντρώνονται σε ρίψεις νερού σε σημεία κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει οργανώσει προσωρινά κέντρα φιλοξενίας για τους εκτοπισμένους.