Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που το F-16 τυλίγεται στις φλόγες στη Ζάκυνθο – Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου όταν F-16 προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, , η φωτιά εκδηλώθηκε αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε ο πιλότος, λόγω τεχνικής βλάβης στο αεροσκάφος. Το αεροσκάφος F-16 είχε απογειωθεί από τη βάση του Αράξου, όταν φέρεται να παρουσιάστηκε πρόβλημα που οδήγησε στην εκδήλωση φωτιάς. Ο πιλότος αντέδρασε άμεσα, εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η αντίδραση των αρχών ήταν αστραπιαία, ενώ το μαχητικό πήρε φωτιά αφότου προσγειώθηκε με την “κοιλιά” σε διάδρομο του αεροδρομίου.

Ο ίδιος βγήκε σώος από το αεροσκάφος χωρίς να τραυματιστεί, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις αντέδρασαν άμεσα περιορίζοντας την φωτιά που ξέσπασε. Όπως έγινε γνωστό, ο πιλότος ενημέρωσε αμέσως το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και τη βάση του Αράξου για τη βλάβη που αντιμετώπιζε.

Μετά την ειδοποίηση για την φωτιά στο F-16 στη Ζάκυνθο, οι Αρχές του αεροδρομίου τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πιο πιθανή αιτία του ατυχήματος είναι η διαρροή καυσίμων, την οποία όταν εντόπισε ο πιλότος έσβησε τον κινητήρα και εκτέλεσε την διαδικασία προσγείωσης, χωρίς τροχούς. Από την τριβή στο έδαφος προκλήθηκε η φωτιά. احتراق طائرة F-16 تابعة للقوات الجوية اليونانية عقب هبوط اضطراري. pic.twitter.com/BRIXXwVuDA ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 9, 2026

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Ανακοίνωση για την αναγκαστική προσγείωση του F-16 εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».