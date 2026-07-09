Ζάκυνθος: Αναγκαστική προσγείωση F-16 λόγω ένδειξης για φωτιά – Σώος ο πιλότος

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό αεροσκάφος F-16 λόγω ένδειξης για βλάβη το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7).

Κατά πληροφορίες, υπήρξε ένδειξη για φωτιά στο μαχητικό και ο χειριστής του κατόρθωσε να προχωρήσει με επιτυχία σε αναγκαστική προσγείωση. Το F-16 που ανήκει στην 116 Πτέρυγα Μάχης του Αράξου, εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου.

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Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Μόλις, το αεροσκάφος προσγειώθηκε, στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν πιθανή φωτιά.

Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου θα παραμείνει κλειστό μέχρι να απομακρυνθεί το μαχητικό αεροσκάφος.