ΥΠΑΑΤ: Στους 1.044,6 τόνους οι ελεγχόμενες διακινήσεις τυριών από τη Λέσβο

Συνολικά 1.044,6 τόνοι τυροκομικών προϊόντων έχουν διακινηθεί από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό έως τις 10 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρεται, η διαδικασία της ελεγχόμενης διακίνησης εξελίσσεται ομαλά, με την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και των απαιτούμενων διαδικασιών ελέγχου.

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Ειδικότερα, από τις ποσότητες που έχουν διακινηθεί περιλαμβάνονται 853,8 τόνοι φέτας ΠΟΠ, 24 τόνοι λαδοτυριού ΠΟΠ, 77,7 τόνοι κασεριού ΠΟΠ, 15,5 τόνοι γραβιέρας, 10,6 τόνοι κεφαλοτυριού και 62,9 τόνοι λοιπών τυριών.

Τέλος, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η παρακολούθηση της διαδικασίας πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας της ζωικής παραγωγής, την τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας και ιχνηλασιμότητας, καθώς και την ομαλή διάθεση των προϊόντων της Λέσβου στην αγορά.