Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Φωκά Λέσβου – Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά
Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης 28/8 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Φωκάς Βατερων στη Λέσβο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 11:40 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Λέσβου .
Περιπολικό όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος προσέγγισε άμεσα την αρχική εστία και με τη συνδρομή των υπολοίπων μέσων που κινητοποιήθηκαν η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
πηγή στην Google
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