DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Φωκά Λέσβου – Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Φωκά Λέσβου – Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά
DEBATER NEWSROOM

Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης 28/8 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Φωκάς Βατερων στη Λέσβο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 11:40 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Λέσβου .

Περιπολικό όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος προσέγγισε άμεσα την αρχική εστία και με τη συνδρομή των υπολοίπων μέσων που κινητοποιήθηκαν η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ