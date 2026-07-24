Σεισμός στο Αιγαίο: Δόνηση 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Λέσβου
Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) στο Αιγαίο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Ο σεισμός καταγράφηκε στις 14:01:59 ώρα Ελλάδας (EEST), με το επίκεντρο να εντοπίζεται 19 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λέσβου.
Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 16,6 χιλιόμετρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, ενώ υπενθυμίζεται ότι μικρού μεγέθους δονήσεις είναι συχνό φαινόμενο στον ελληνικό χώρο λόγω της έντονης σεισμικότητάς του.
πηγή στην Google
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