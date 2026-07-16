Φωτιά στηv Λέσβο: Καίει δασική έκταση – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά στην Λέσβο ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (16/7) σε δασική έκταση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Παρακοίλων προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

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Παράλληλα, έχουν απογειωθεί εναέρια μέσα, τα οποία θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού στην περιοχή. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την έκταση της πυρκαγιάς.