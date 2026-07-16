Φωτιά στη Λέσβο: Τέθηκε υπό έλεγχο – Επιχείρησε ένα ελικόπτερο

Φωτιά στη Λέσβο ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (16/7) σε δασική έκταση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Παρακοίλων προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικά οχήματα και 1 Ε/Π τα οποία έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

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Η φωτιά στην Λέσβο ήταν κατά κύριο λόγο έρπουσα και μακριά από οικίες ή υποδομές. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά ΕΛΈΓΧΘΗΚΕ σε 60 λεπτά

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.