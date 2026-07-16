Φωτιά στη Λέσβο: Τέθηκε υπό έλεγχο – Επιχείρησε ένα ελικόπτερο
Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Φωτιά στη Λέσβο ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (16/7) σε δασική έκταση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Παρακοίλων προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικά οχήματα και 1 Ε/Π τα οποία έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
Η φωτιά στην Λέσβο ήταν κατά κύριο λόγο έρπουσα και μακριά από οικίες ή υποδομές. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά ΕΛΈΓΧΘΗΚΕ σε 60 λεπτά
Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
πηγή στην Google
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