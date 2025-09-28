Ξάνθη: Πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας ο 40χρονος που ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικό – “Είμαι σε σοκ”

Σε σοκ βρίσκεται ακόμη ένας 40χρονος ελληνογερμανός από την Ξάνθη ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια από αστυνομικό που νόμιζε ότι ήταν μετανάστης.

Ειδικότερα, ο εν λόγω αστυνομικός πέρασε χειροπέδες στον άτυχο άνδρα και τον ξυλοφόρτωσε με αποτέλεσμα το 40χρονο θύμα να του κάνει μήνυση μετά το περιστατικό. Το περιστατικό συνέβη στο Σούνιο Ξάνθης όπου ο αστυνομικός, φορώντας πολιτικά ρούχα, προσέγγισε τον Ελληνογερμανό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος έχει σκλήρυνση κατά πλάκας, είναι βαρήκοος και δεν μιλάει καθόλου ελληνικά. Έτσι, του πέρασε χειροπέδες, και όπως ανέφερε και ο δικηγόρος του θύματος, πέταξε το θύμα του στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του και το μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι σε άλλη περιοχή της Ξάνθης όπου και τον ξυλοκόπησε άγρια.

«Έχω πάθει σοκ δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου ότι θα μου συνέβαινε αυτό», αναφέρει ο 40χρονος.

Ο δικηγόρος του Ελληνογερμανού ανέφερε μιλώντας στο MEGA: «Χτες στις 9:30, ο 40χρονος με ελληνική και γερμανική υπηκοότητα που ζει μόνιμα στη Γερμανία, έφυγε από το χωριό του, το Σούνιο στην Ξάνθη να πάει στο σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα εκτός του οικισμού.

Καθώς επέστρεφε τον σταμάτησε ένα τζιπ, κατέβηκε ένας άντρας με πολιτικά ρούχα και του είπε ότι ειναι αστυνομικός. ο άντρας του έβαλε χειροπέδες τον χτύπησε και τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος.

Περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά τον έβγαλε από το πορτ μπαγκάζ, τον πέταξε σε ένα χωράφι, του έβγαλε τις χειροπέδες, άφησε και τα πράγματα του θύματος και έφυγε από το σημείο», είπε ο δικηγόρος.

Και υπογράμμισε: «Έχουμε ήδη κινηθεί νομικά. Το όχημα του αστυνομικού δεν ήταν περιπολικό αλλά SUV. Δεν έχουμε απαντήσεις από την αστυνομία, η υπόθεση είναι στο στάδιο της προανάκρισης και το απόγευμα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο αστυνομικός».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πλευρά του υπαστυνόμου υποστηρίζει ότι ο ίδιος είχε κανονικά υπηρεσία και προχώρησε σε τυπικό έλεγχο στο συγκεκριμένο άνθρωπο.