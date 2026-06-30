Βαγγέλης Μπαταρλής: Αθώος ο πρώην αστυνομικός για την υπόθεση κοκαΐνης

Την αθώωση του γνωστού πρώην αστυνομικού-TikToker Βαγγέλη Μπαταρλή, για την κατηγορία της αγοράς, κατοχής και πώλησης 153 γραμμαρίων κοκαΐνης, αποφάσισε το Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε απασχολήσει τον Αύγουστο του 2025 την επικαιρότητα με τη σύλληψη και προφυλάκιση του πρώην Αστυνομικού και ενός φίλου του που φιλοξενούσε στην οικία του και στην κατοχή του οποίου κατασχέθηκε η ποσότητα της κοκαΐνης.

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Ο Μπαταρλής είχε από την αρχή υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα ναρκωτικά που κατείχε ο φίλος του. Αρχικά διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, αλλά μετά από 2 μήνες έγινε δεκτή η προσφυγή του από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών και αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους.

Ο γνωστός TikΤoker κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας και απολογούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση ή γνώση με την κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης.

Η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευση της πρότεινε την αθώωση του κατηγορουμένου, και τελικά το Δικαστήριο τον κήρυξε αθώο για την κατηγορία της διακίνησης της κοκαΐνης.

Ο πρώην Αστυνομικός μετά την αθώωσή του, συγκινημένος εξέφρασε τη χαρά του για τη δικαίωσή του και ευχαρίστησε τους συνηγόρους του Θεόδωρο Καραγιάννη και Σάκη Κεχαγιόγλου καθώς και τους πολλούς φίλους του που πίστεψαν εξαρχής στην αθωότητά του.

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αθώωση του Βαγγέλη Μπαταρλή. Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με την κατηγορία της διακίνησης κοκαΐνης. Η απόφαση αυτή αποκαθιστά πλήρως την αλήθεια καθώς και την τιμή και υπόληψη του εντολέως μας», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ο Θεόδωρος Καραγιάννης και ο Σάκης Κεχαγιόγλου.