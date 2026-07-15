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ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Βούλα με εμπλοκή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας – Δύο τραυματίες

Επέβαινε σε μοτοσυκλέτα

Τροχαίο στην Βούλα με εμπλοκή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας – Δύο τραυματίες
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:20

Τροχαίο σημειώθηκε στην Βούλα επί της οδού Βουλιαγμένης και Κυδωνιών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 401 χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

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Την ίδια στιγμή, μία τραυματίας αναβάτρια μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ σε καλή κατάσταση. Κλιμάκιο της Τροχαίας διερευνά τα αίτια του τροχαίου που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7).

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