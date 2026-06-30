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Βυθίστηκε ιστιοπλοϊκό σκάφος στην Κεφαλονιά – Καλά στην υγεία τους οι δυο επιβαίνοντες

Άμεση η κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος

Βυθίστηκε ιστιοπλοϊκό σκάφος στην Κεφαλονιά – Καλά στην υγεία τους οι δυο επιβαίνοντες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές την Τρίτη 30/6 καθώς ιστιοπλοϊκό σκάφος βυθίστηκε στην Κεφαλονιά.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στην θαλάσσια περιοχή 5 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς, ενώ στο σημείο βρέθηκαν 1 πλωτό του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό και 1 παραπλέον σκάφος.

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Οι δυο επιβαίνοντες που είναι καλά στην υγεία τους επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο του σκάφους και εν συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν στο ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στην ακτή συνοδεία του πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

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