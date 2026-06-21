Κεφαλονιά: Συνελήφθησαν 6 άτομα μετά από επιχείρηση σε κέντρο διασκέδασης

Στη σύλληψη έξι ατόμων μετά από επιχείρηση σε κέντρο διασκέδασης στην Κεφαλονιά προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής 21/6.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- απείθεια, απειλή, σωματική βλάβη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

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Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων που ενέχουν χαρακτηριστικά σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος στο νησί, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα- κέντρο διασκέδασης στην περιοχή του Αργοστολίου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, -5- από τους συλληφθέντες αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις των αστυνομικών και να υποβληθούν στον προβλεπόμενο έλεγχο, ενώ ένας εξ’ αυτών απείλησε και επιτέθηκε με τη χρήση σωματικής βίας στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό μέλους της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας.

Επιπλέον, συνελήφθη ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος, καθώς επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από ανηλίκους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.