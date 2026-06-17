Κεφαλονιά: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κάνναβης μέσω ταχυδρομικού δέματος

Δύο 20χρονοι συνελήφθησαν την Τρίτη (16/06), στην Κεφαλονιά, για κατοχή και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, μέσω ταχυδρομικού δέματος.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το ύποπτο ταχυδρομικό δέμα, το οποίο ανακαλύφθηκε ότι περιείχε πέντε αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1.270 γραμμαρίων.

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Έπειτα οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, κατά την διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν κατά την παραλαβή του δέματος οι δύο 20χρονοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν δίκυκλη μοτοσικλέτα και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και αναμορφωτικά μέτρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή στην Κεφαλονιά.