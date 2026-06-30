Συναγερμός για την εξαφάνιση της 37χρονης Διονυσίας στην Μούτελη Ηλείας

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την εξαφάνιση της 37χρονης Διονυσίας στην Μουτέλη Ηλείας.

Συγκεκριμένα, η 37χρονη εξαφανίστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης 23/6, όπως ανέφερε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

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Αναλυτικά:

Στις 23 Ιουνίου 2026, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε η Ντανοπούλου Διονυσία, 37 ετών, από την Μούτελη Ηλείας. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ντανοπούλου Διονυσία έχει ύψος 1.69μ., είναι κανονικού βάρους, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτσάκι ,μακό μπλούζα και σαγιονάρες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Παρακαλείσθε για τη δημοσίευση του Δελτίου Τύπου.

Σε ενδεχόμενη εύρεση της Ντανοπούλου Διονυσίας, θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου, ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

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Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ενηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies

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Περισσότερες πληροφορίες:

«Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» email:[email protected] https://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:missing-alert-hellas/