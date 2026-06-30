Φωτιά στο Δερβένι Ωραιοκάστρου: Εντοπίστηκε μια ακόμη σορός μέσα σε οικία από την πυρκαγιά (Βίντεο)

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης καθώς εντοπίστηκε και δεύτερη σορός από την φωτιά που ξέσπασε στο Δερβένι και επεκτάθηκε στον οικισμό Λητή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής η σορός που είναι αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στο σημείο, εντός οικίας στη δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λητή.

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Νωρίτερα, να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή πλησίον της ίδιας οικίας.

Επίσης πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν και μια γυναίκα με εγκαύματα η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Φόβοι ότι μπορεί να είναι το παιδί που αγνοείται

Πλέον μετά από αυτή την εξέλιξη μεγαλώνει η αγωνία για την τύχη του παιδιού του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο δάσος. Ο ανήλικος παραμένει αγνοούμενος, με τις Αρχές να εξετάζουν αν η σορός που βρέθηκε εντός οικίας ανήκει στο παιδί ή όχι.

Σύμφωνα με το Thesspost ο νεκρός άνδρας έμενε με την οικογένεια του το λόφο του αλσυλλίου που ενώνει το Δερβένι με τη Λητή, όταν η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και μέσα σε λίγα λεπτά στο σπίτι τους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του πιθανότατα στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Παράλληλα, η σύζυγός του υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ για το ανήλικο παιδί εκτυλίσσεται ένα θρίλερ, σχετικά με τον εντοπισμό του, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι αγνοείται και οι Αρχές αναζητούν αν κατάφερε τελικά να ξεφύγει από το σημείο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή επιχειρούν 115 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές και μηχανήματα των ΟΤΑ. Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

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Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ανέμων σε δασική έκταση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Λητής Γιώργο Τόλα, η φωτιά εξαπλώθηκε από την Ανθούπολη προς τη Λητή. Ο ίδιος σε δηλώσεις του είπε ότι από τη φωτιά κάηκε εγκαταλελειμμένο σπίτι μέσα στο δάσος.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο, στις 15:40, ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στην Λητή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής.