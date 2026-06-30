Τραγωδία στη Χαλκιδική: 65χρονος ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία του Γλαρόκαβου

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης 30/6 στην Χαλκιδική όταν ανασύρθηκε νεκρός ένας 65χρονος από την παραλία του Γλαρόκαβου.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ότι ένας 65χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σερβίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή «ΓΛΑΡΟΚΑΒΟΣ» του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

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Ο 65χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.