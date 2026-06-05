Κεφαλονιά: Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 62χρονης τουρίστριας που τραυματίστηκε σε πεζοπορία προς τη Φτέρη

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης μιας 62χρονης τουρίστριας στην περιοχή Φτέρη της Κεφαλονιάς, έπειτα από τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Η γυναίκα, πολωνικής καταγωγής, συμμετείχε σε ομάδα έξι ατόμων που κατευθυνόταν προς τη δυσπρόσιτη παραλία Φτέρη, όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, τραυματίστηκε στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία της.

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Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό της θέσης της ομάδας, στήθηκε επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή 16 πυροσβεστών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου και την 16η ΕΜΟΔΕ.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ακινητοποίησαν το τραυματισμένο άκρο της γυναίκας, πριν τη μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο. Στη συνέχεια, την παρέλαβε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε σε υγειονομική δομή για περαιτέρω εξετάσεις και φροντίδα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά, χωρίς απρόοπτα, χάρη στην ταχεία ανταπόκριση και τον αποτελεσματικό συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.