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Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού

Το επίκεντρο της δόνησης

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού
MotionTeam
DEBATER NEWSROOM

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας (Servicio Sismológico Nacional, SSN).

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβε, στην πολιτεία Σιναλόα.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

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