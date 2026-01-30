Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Βόλος: Έκπληξη για ψαράδες – Φάλαινα εντοπίστηκε ανοιχτά της πόλης

Φόβοι ότι το ζώο μπορεί να είναι τραυματισμένο

Πηγή: Youtube
DEBATER NEWSROOM

Ψαράδες στον Παγασητικό έγιναν μάρτυρες ενός σπάνιου θεάματος, καθώς εντόπισαν μία φάλαινα ανοιχτά του Βόλου.

Δεν είναι γνωστό πώς βρέθηκε η φάλαινα στην περιοχή, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου να αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι πρόκειται για νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, η οποία ενδέχεται να κινδυνεύει, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να είναι τραυματισμένη ή να έχει εμπλακεί σε αλιευτικά δίχτυα.

