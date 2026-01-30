Βόλος: Έκπληξη για ψαράδες – Φάλαινα εντοπίστηκε ανοιχτά της πόλης
Φόβοι ότι το ζώο μπορεί να είναι τραυματισμένο
Ψαράδες στον Παγασητικό έγιναν μάρτυρες ενός σπάνιου θεάματος, καθώς εντόπισαν μία φάλαινα ανοιχτά του Βόλου.
Δεν είναι γνωστό πώς βρέθηκε η φάλαινα στην περιοχή, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου να αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι πρόκειται για νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, η οποία ενδέχεται να κινδυνεύει, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να είναι τραυματισμένη ή να έχει εμπλακεί σε αλιευτικά δίχτυα.
