Βόλος: Έκπληξη για ψαράδες – Φάλαινα εντοπίστηκε ανοιχτά της πόλης

Ψαράδες στον Παγασητικό έγιναν μάρτυρες ενός σπάνιου θεάματος, καθώς εντόπισαν μία φάλαινα ανοιχτά του Βόλου.

Δεν είναι γνωστό πώς βρέθηκε η φάλαινα στην περιοχή, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου να αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι πρόκειται για νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, η οποία ενδέχεται να κινδυνεύει, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να είναι τραυματισμένη ή να έχει εμπλακεί σε αλιευτικά δίχτυα.