Βόλος: Η αγορά τεσσάρων οχημάτων πρόδωσε τον 34χρονο εκβιαστή – Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στην σύλληψη του

Νεότερα στοιχεία δείχνουν τον τρόπο που ο 34χρονος μαζί με 4 ανηλίκους εκβίασε και άρπαξε 370.000 ευρώ από 13χρονο γιο επιχειρηματία στον Βόλο.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, οι αρχές έφτασαν στην σύλληψη του 34χρονου όταν είδαν πως, παρότι είναι άνεργος, προχώρησε στην αγορά 4 οχημάτων, 3 δικύκλων και μιας μεταχειρισμένης BMW. Κατά τις ίδιες πηγές αναφέρεται ότι το παιδί αρχικά του παρέδωσε 70.000 ευρώ και ότι μετά από 15 ημέρες του έδωσε τα υπόλοιπα 300.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μητέρα του 13χρονου κατέθεσε στο δικαστήριο πως διαπίστωσαν στα μέσα Μαΐου ότι έλειπε από το σπίτι πόσο 70000 ευρώ, που τα κρατούσαν για να τα καταθέσουν στην τράπεζα. «Ρωτήσαμε ποιος τα πήρε γιατί δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης, αλλά κανείς δεν ήξερε», είπε η μητέρα και τόνισε πως αργότερα, διαπίστωσε πως έλειπαν 300.000 ευρώ. «Τότε πήγαμε στην αστυνομία και ο γιος μας μας είπε πως εκείνος πήρε τα λεφτά για να τα δώσει στον 34χρονο επειδή τον εκβίαζε ότι θα κάνει κακό στον ίδιο και σε εμάς», είπε η μητέρα. Το δικαστήριο διέκοψε για να κριθεί εάν η υπόθεση θα πάει για κακούργημα.

Η πλευρά του 34χρονου κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειας του 13χρονου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και ζήτησε να παύσει η κατηγορία της σύστασης συμμορίας επειδή πρόκειται για ένα άτομο και όχι για ομάδα. Επίσης ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από παιδοψυχολόγο στον 13χρονο. Η εισαγγελέας πρότεινε να εξεταστεί ο ανήλικος από το δικαστήριο για το αν έπεσε θύμα εκβίασης.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος πήρε βεγγαλικά με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει στο πάρτι γενεθλίων του. Όμως, ένας φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει μερικά από τα πυροτεχνήματα, ο οποίος με την σειρά του υποστήριξε ότι τα έδωσε στον 34χρονο.

Στην συνέχεια, ο 34χρονος συνελήφθη για την κατοχή βεγγαλικών με αποτέλεσμα αυτός και άλλοι 4 ανήλικοι να εκβιάζουν τον 13χρονο, ζητώντας του χρήματα, προκειμένου να μην κατηγορηθούν ο ίδιος και οι γονείς του.

Έτσι, το παιδί κατάφερε να αφαίρεσε από το σπίτι του το ποσό των 370.000 ευρώ από τις αρχές Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα χρήματα ήταν στο σπίτι του 13χρονου, καθώς ο πατέρας του είναι επιχειρηματίας και τα είχε εκεί για να τα χρησιμοποιεί στην επαγγελματική του δραστηριότητα.

Στο τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας παραπέμφθηκε η υπόθεση εκβίασης του 13χρονου Βολιώτη, ενώ το Δικαστήριο επέβαλε περιοριστικούς όρους στον 34χρονο μέχρι τη δίκη. Συγκεκριμένα του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και θα πρέπει να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα. Ακόμη του απαγορεύτηκε η προσέγγιση σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων του 13χρονος και η επικοινωνία μαζί του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, χθες (18-06-2026) κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, 34χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής ομάδας για εκβίαση.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη -2- ανήλικοι – συνεργοί του, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και δύο ακόμη άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων, ο 34χρονος φέρεται, με τη συνδρομή των δύο ταυτοποιημένων ανήλικων και δύο ακόμη πιθανόν ανήλικων, υπό απειλές, να απαιτούσε την καταβολή χρηματικών ποσών από ανήλικο ημεδαπό, προκειμένου ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του να μην κατηγορηθούν για ποινική υπόθεση, καθώς και υποτιθέμενη παροχή νομικής υποστήριξης σε ανύπαρκτο συλληφθέν άτομο.

Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα από 2-5-2026 έως και την 14-06-2026, ο ανήλικος παθών φέρεται να κατέβαλε, τμηματικά, μεγάλο χρηματικό ποσό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.