Πανικός σε βάφτιση στον Βόλο: Βρέφος λιποθύμησε στην κολυμπήθρα την ώρα του μυστηρίου

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της βάφτισης ενός βρέφους 10 μηνών στον Βόλο, όταν το μωρό λιποθύμησε λόγω της ταλαιπωρίας που υπέστη.

Σύμφωνα με το gegonota.news, εκείνη που κατάλαβε πρώτη ότι το παιδί δεν είχε αισθήσεις, ήταν η μητέρα του και όχι ο ιερέας που τελούσε το μυστήριο. Το παιδί που στην αρχή του μυστηρίου έκλαιγε σπαρακτικά, ξαφνικά έκλεισε τα μάτια του και δεν αντιδρούσε στο περιβάλλον όσο ο ιερέας το έβαζε και το έβγαζε από το νερό στην κολυμπήθρα. Τότε η μητέρα άρχισε να φωνάζει και απαίτησε από τον ιερέα να βγάλει το παιδί από το νερό αμέσως. Άρπαξε το παιδί από τα χέρια του και προσπαθούσε να το συνεφέρει ενώ οι καλεσμένοι “πάγωσαν”.

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Κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο για να παραλάβει το βρέφος και το ασθενοφόρο έφτασε σε χρόνο μηδέν καθώς η εκκλησία ήταν σε απόσταση αναπνοής. Γιατρός και διασώστες μπήκαν μέσα στην εκκλησία και δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, που ωστόσο είχε αρχίσει να συνέρχεται και να ανοίγει τα μάτια του. Στην συνέχεια και ενώ κρίθηκε πως δεν διέτρεχε κίνδυνο συνεχίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες το μυστήριο, παρουσία γιατρού και διασωστών και το αγοράκι έλαβε το όνομα του πατέρα του που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 47 ετών, όταν η μητέρα του ήταν 4 μηνών έγκυος.