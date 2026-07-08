Κουτσούμπας: «Ο λαός δεν θα γίνει θύμα των ανταγωνισμών και της πολεμικής εμπλοκής – Συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής»
Τι ανέφερε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε σήμερα σε μεγάλη σύσκεψη σωματείων, συλλόγων και μαζικών φορέων, στον Βόλο, την οποία διοργάνωσε η Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΚΚΕ, με θέμα «Ο λαός δεν θα γίνει θύμα των ανταγωνισμών και της πολεμικής εμπλοκής. Συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής».
Τον Δημήτρη Κουτσούμπα συνόδευαν η Θεανώ Καπέτη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, η Μαρία Γαβαλά, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέας της ΕΠ Θεσσαλίας του ΚΚΕ και οι βουλευτές του Κόμματος Βασίλης Μεταξάς και Γιώργος Λαμπρούλης.
Το άνοιγμα της σύσκεψης έκανε ο Θωμάς Κατσιούλας, Γραμματέας της ΤΕ Μαγνησίας του ΚΚΕ. Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν εκπρόσωποι των σωματείων, των συλλόγων και των μαζικών φορέων που παρευρέθηκαν στη σύσκεψη, προκειμένου να θέσουν τα ζητήματα με τα οποία έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος ο λαός του νομού Μαγνησίας.
Συγκεκριμένα, στη σύσκεψη μίλησαν οι: Γιώργος Κουτσινάρης, μέλος της Διοίκησης της ΠΟΕΜ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου) και μέλος του ΔΣ του επιχειρησιακού σωματείου της ΜΕΤΚΑ (Μεταλλικές Κατασκευές), Γρηγόρης Βακάλης, μέλος του ΔΣ του Παραρτήματος Θεσσαλίας του ΣΜΤ (Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών), Δημήτρης Χορταριάς, πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Χάρης Σεσκλιώτης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ριζομύλου, Λαμπρινή Ντάγκα, σμήναρχος εν αποστρατεία, Παντελής Μαστρογιάννης, πρόεδρος Συλλόγου Οικογενειών – Φίλων και Εθελοντών ΚΕΘΕΑ – «Πιλότος», Αθηνά Κοτρώνη, μέλος του ΔΣ του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Ειδικού Βοηθητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, Έλσα Νικολάου, προϊσταμένη του τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Εφορίας Αρχαιοτήτων νομού Μαγνησίας, Δημήτρης Λούμας, μέλος της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου, Παναγιώτης Τσιτσιρίκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εμποροϋπαλλήλων Βόλου, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Βόλου και του ΔΣ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων.
Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ακολουθεί η ομιλία του:
Φίλες και φίλοι,
Οι παρεμβάσεις που προηγήθηκαν ήταν όλες πολύ χρήσιμες και θεωρούμε ότι επιβεβαιώνουν την ανάγκη για την πραγματοποίηση της σημερινής μας σύσκεψης, με αυτό το θέμα, σε αυτήν εδώ την πόλη, όπως είναι ο Βόλος, ολόκληρη η Μαγνησία.
Πολύ περισσότερο, επιβεβαιώνουν την ανάγκη να απορρίψει ο λαός μας την προπαγάνδα της κυβέρνησης, των κομμάτων του συστήματος, των επιχειρηματικών ομίλων και όλων των μηχανισμών τους, που τον θέλουν να μην αντιδρά, κι αν είναι δυνατόν να υποστηρίζει κιόλας την πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας.
Επιβεβαιώνουν την ανάγκη να οργανώσει, ακόμα πιο αποφασιστικά, τη δική του, αυτοτελή πάλη και εδώ στον νομό Μαγνησίας και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και πανελλαδικά.
Αλλά φυσικά, ταυτόχρονα, να κάνει ο καθένας και η καθεμιά και τις σωστές πολιτικές επιλογές το επόμενο διάστημα. Με κριτήριο ότι ο λαός δεν μπορεί να είναι το θύμα των ανταγωνισμών και της πολεμικής εμπλοκής! Να μη δεχθεί να πληρώσει τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, τα αλλεπάλληλα κύματα της πολεμικής ακρίβειας αλλά να απαιτήσει άμεσα μέτρα ανακούφισης, όπως αυτά που έχει προτείνει επανειλημμένα το ΚΚΕ στη Βουλή. Με κατάργηση των άδικων έμμεσων φόρων στα είδη άμεσης ανάγκης, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.
Και για όλα αυτά να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο, όλοι αυτοί που δεν ξέρουν τι έχουν και εκμεταλλεύονται τον μόχθο του λαού. Έτσι είναι. Για να κερδίσει κάτι σήμερα ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο! Και αυτό ακριβώς είναι που κρύβουν, που δεν λένε, τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της “κοστολογημένης” αντιπολίτευσης. Αυτοί το μόνο που υπόσχονται είναι να μας βάλουν κάτι στη μία τσέπη και την επόμενη να μας το πάρουν από την άλλη.
Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να πειραχτεί ούτε σεντ από τα υπερπλεονάσματα, από τα τρελά κέρδη των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο, από τα δισ. των ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών.
Κανένας δεν πρέπει να τσιμπήσει στον εφησυχασμό που καλλιεργείται από την κυβέρνηση και όχι μόνο.
Τώρα μας λένε ότι στο Ιράν έγινε ένας “αχρείαστος πόλεμος”. Άλλα έλεγαν όμως στην αρχή του πολέμου.
Ξέρετε, για όλους αυτούς, οι πόλεμοι είναι χρήσιμοι μόνο όταν κερδίζουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Κι ενώ η εύθραυστη εκεχειρία, όπως φαίνεται, έχει τιναχτεί ήδη στον αέρα, μας λένε ότι “η ένταση θα ξεπεραστεί και σιγά-σιγά οι τιμές θα επιστρέψουν εκεί που ήταν πριν και όλα θα είναι καλά”.
Πρόκειται για άκρως επικίνδυνα παραμύθια. Καταρχάς οι τιμές και “πριν” ήταν ήδη στα ύψη. Γιατί ανεβαίνουν σταθερά από το 2021 και μετά, σαν αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και με τον ενεργειακό πόλεμο.
Θυμηθείτε, όμως ότι έτσι τα παρουσίαζαν τα πράγματα και μετά την προηγούμενη ανάφλεξη στο Ιράν, τον λεγόμενο πόλεμο των 12 ημερών, τότε που ο Τραμπ έλεγε ότι καταστράφηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και δεν θα τους απασχολήσουν ποτέ ξανά!
Έτσι τα παρουσίαζαν και για την Ουκρανία, με τη Σύνοδο της Αλάσκας, ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία, τότε που έλεγαν ότι όπου να ‘ναι τελειώνει ο πόλεμος. Και να, που έχει περάσει ένας χρόνος και ο πόλεμος μόνο κλιμακώνεται.
Αυτή η κλιμάκωση, μάλιστα, έχει φτάσει πλέον για τα καλά και στην αυλή μας, όπως αποδεικνύει η υπόθεση του ουκρανικού drone που “ψαρεύτηκε” γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ενώ στόχευε ρωσικό πολεμικό πλοίο. Κάτι που παραδέχτηκε και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Μητσοτάκη, ο Ντόκος, που έγινε διεθνώς περίγελος, όταν Ρώσοι φαρσέρ τον παγίδευσαν.
Τέτοιους, τεράστιους κινδύνους συνεπάγεται για τον λαό και για τη χώρα η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ, έχοντας τη στήριξη όλων των άλλων κομμάτων του συστήματος. Κι αν κάτι αποδεικνύει το βίντεο της συνομιλίας του Ντόκου, του συμβούλου ασφαλείας του Πρωθυπουργού, είναι ότι αυτούς τους κινδύνους η κυβέρνηση και τους ξέρει και τους αποδέχεται, γιατί ακριβώς υπηρετεί τον ΝΑΤΟϊκό σχεδιασμό και τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου της χώρας, που κερδίζει χοντρά από την πολιτική αυτή. Όπως τους ξέρουν και τους αποδέχονται για τους ίδιους λόγους και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, παλιά και νέα και γι’ αυτό η μόνη κριτική που κάνουν είναι αν τήρησε κατά γράμμα τα πρωτόκολλα, ενώ, δήθεν, εάν ήταν πιο προσεκτικός και τα έλεγε αυτά μόνο στους Ουκρανούς συμμάχους τους, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τόση μεγάλη ανοησία και ανευθυνότητα!
Η μεγάλη εικόνα, λοιπόν, παρά τα “μπρος-πίσω” είναι αυτή της κλιμάκωσης. Γιατί η μάχη που δίνεται, είναι μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Είναι η εικόνα των ανταγωνισμών που δυναμώνουν ακόμα και στο εσωτερικό των δήθεν «ακλόνητων» συμμαχιών των ιμπεριαλιστών, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, όπως αποδεικνύει και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που ολοκληρώνεται σήμερα στην Άγκυρα.
Μια ακόμα Σύνοδος πολεμικής προπαρασκευής, χοντρών μπίζνες, αλλά και αντιθέσεων. Ό,τι έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς στους λαούς σαν βεβαιότητα, πέρα από την οποία μάς έλεγαν ότι δεν έχει νόημα να σκεφτόμαστε, έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος!
Ποιος θα έλεγε πριν 10 χρόνια ότι θα έχουν βγει ανοιχτά τα μαχαίρια ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ και εντός του ΝΑΤΟ;
Ποιος θα έλεγε πριν 6 μήνες ότι η στρατιωτική εξέλιξη σε έναν πόλεμο, όπως αυτός εναντίον του Ιράν, θα δοκιμάσει τη συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ, όπως συμβαίνει τώρα;
Αυτά, όμως, αποδεικνύουν και τις δυσκολίες τους, αποδεικνύουν ότι κάθε άλλο παρά παντοδύναμοι είναι, όπως θέλουν να παρουσιάζονται.
Και βέβαια, μέσα σε αυτήν την “κινούμενη άμμο”, ό,τι και να δηλώνει ο κ. Μητσοτάκης από την Άγκυρα, όσο κι αν κοκορεύεται, προκαλώντας τον λαό που δοκιμάζεται, ότι η Ελλάδα ήδη έχει πιάσει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες και μάλιστα νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, ο καθένας καταλαβαίνει ότι τα Ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό μπαίνουν για τα καλά στη μέγγενη των ΝΑΤΟικών σχεδιασμών.
Την ώρα που η θέση της Τουρκίας αναβαθμίζεται με τις “ευλογίες” των συμμάχων, όπως των ΗΠΑ του Τραμπ αλλά και του Μακρόν, που μάς έλεγε πριν λίγο καιρό, με φόντο την Ακρόπολη, ότι “θα είναι εδώ όταν χρειαστεί” και τώρα είναι στην Τουρκία, για να πουλήσει τα πολεμικά του συστήματα στον Ερντογάν.
Να, λοιπόν, γιατί η “σταθερότητά” τους σημαίνει μόνο αστάθεια για τον λαό. Να γιατί λέμε ότι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, όποια κι αν είναι αυτή, συνεργασίας ή όχι, είναι ήδη “γραμμένο” και είναι “από χέρι” αντιλαϊκό και επικίνδυνο!
Ζητούμενο, λοιπόν, για τον λαό μας, δεν μπορεί να είναι το πώς θα τους βοηθήσουμε να έχουν τα χέρια τους λυμένα αλλά το πώς θα τους βάλουμε εμπόδια, να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη, την αντιλαϊκή πολιτική που θέλουν να εφαρμόσουν δύσκολη, φέρνοντας μπροστά τα δικά μας συμφέροντα, τις δικές μας λαϊκές ανάγκες! Και αυτό μπορεί να το κάνουμε όλοι εμείς μαζί, με τον αγώνα μας και με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ.
Φίλες και φίλοι,
Σήμερα που το σύστημα που ζούμε, ο καπιταλισμός, έχει περάσει προ πολλού σε «πολεμική φάση», σήμερα που “μιλούν τα όπλα και όχι ο Μπαχ και ο Μπετόβεν”, όπως είπε και ένας καπιταλιστής που δραστηριοποιείται έντονα στην περιοχή σας, η πολεμική προετοιμασία αγκαλιάζει όλα τα πεδία, την οικονομία, τις ενεργειακές και άλλες υποδομές, τους κρατικούς μηχανισμούς, την έρευνα. Και αυτό αποτυπώνεται πολύ έντονα και εδώ, στον Βόλο, προφανώς, με αρνητικές συνέπειες για τον λαό και τη νεολαία της περιοχής.
Ακούτε κάθε μέρα την προπαγάνδα της κυβέρνησης, των άλλων κομμάτων, τους εκπροσώπους της Τοπικής Διοίκησης, για τα «καλά» του ιμπεριαλιστικού πολέμου, με αφορμή τη δημιουργία του νέου «αμυντικού hub» στον Βόλο, τα εγκαίνια μονάδων πολεμικής βιομηχανίας και τη δραστηριοποίηση δεκάδων επιχειρήσεων ως «συνεργατών».
Επί της ουσίας καλούν τους εργαζόμενους και τον λαό της περιοχής να στοιχηθούν πίσω από τα συμφέροντα των ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας, συνολικά της άρχουσας τάξης της χώρας.
Μιλάνε για την «ανάπτυξη της Θεσσαλίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης», ή ότι «ο Βόλος αναβαθμίζει τον ρόλο του ως κόμβος βαριάς βιομηχανίας, άμυνας και καινοτομίας»! Όμως ο λαός της περιοχής έχει πείρα. Τίποτα καλό δεν είδε από τη λειτουργία τόσα χρόνια, της αμερικανοΝΑΤΟικής βάσης στο Στεφανοβίκειο ή από τα σχέδια που θέλουν να μετατρέψουν τον Παγασητικό σε ενεργειακό hub των μονοπωλίων.
Έτσι και τώρα: Κανένα συμφέρον δεν έχει ο λαός από τη μετατροπή της περιοχής σε «εργαστήρι» κατασκευής όπλων για τις ΝΑΤΟικές ανάγκες. Τίποτα δεν θα του προσφέρουν αυτοί που τον βλέπουν ως εξάρτημα των θανατομηχανών, που τον καθιστούν στόχο αντιποίνων σε μια αυριανή ανάφλεξη.
Κοροϊδεύουν όταν ζητάνε από τους εργαζόμενους και τον λαό της περιοχής να βάλει πλάτη “για να θωρακιστεί η άμυνα της χώρας”.
Αλήθεια, πού πηγαίνουν τα οπλικά συστήματα που κατασκευάζει η METLEN; Οι εκτοξευτές και τα ημιρυμουλκούμενα για τα συστήματα Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία για την προστασία των πετρελαιάδων της ARAMCO. Οι τορπιλοσωλήνες για τα πολεμικά πλοία αλλά και οι πόρτες τορπιλών για φρεγάτες, είναι στην Ερυθρά Θάλασσα και αύριο θα πάνε στα στενά του Ορμούζ, για την προστασία των κερδών του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Η πολεμική βιομηχανία σήμερα αναπτύσσεται με κριτήριο τα συμφέροντα των μονοπωλίων, των επιχειρηματικών ομίλων και των συμμάχων τους, που προετοιμάζουν νέες σφαγές για το μοίρασμα των αγορών, της Ενέργειας, των δρόμων μεταφοράς, όπου γης. Γι’ αυτό και πέφτουν λυτοί και δεμένοι, όλοι οι μηχανισμοί, για να εξαγοράσουν άμεσα ή να ενσωματώσουν ιδεολογικά τους εργαζόμενους.
Πρώτο βιολί σε αυτό, όπως πάντα στην ιστορία, είναι η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία, όποιο όνομα κι αν παίρνει, όποιο χρώμα κι αν φοράει, πχ ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ. Η Περιφερειακή Αρχή Κουρέτα, για παράδειγμα, βάζει πλάτη σε αυτούς τους σχεδιασμούς με την συγκρότηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας για τους κλάδους Μετάλλου και Κατασκευών, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Συνδέσμου Θεσσαλών Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με διακηρυγμένο στόχο τη στροφή την πολεμική οικονομία και Βιομηχανία.
Αντίστοιχα, η κολακεία με βραβεύσεις για «την υψηλού επιπέδου ειδίκευση των Βολιωτών συγκολλητών», αποδεικνύει απλώς, ότι χωρίς αυτούς τους εργαζόμενους, «δεν θα μπορεί να γυρίσει ούτε γρανάζι» για να λαδωθεί η μηχανή των κερδών από την πολεμική βιομηχανία.
Σήμερα, όλες οι κρίσιμες πολιτικές υποδομές, ο σιδηρόδρομος, το αεροδρόμιο, οι στρατιωτικές υποδομές, η 111 Πτέρυγα Μάχης, το Στρατόπεδο Γεωργούλα, η βάση στο Στεφανοβίκειο, όπως σωστά είπε πριν η φίλη αξιωματικός, παλιές και νέες υποδομές, όλα προσαρμόζονται στη διαμόρφωση του νέου πολεμικού “Hub”.
Στον ευρύτερο αμερικανοΝΑΤΟϊκό σχεδιασμό εντάσσεται και το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το λιμάνι του Βόλου, με διάφορα τμήματα εγχώριου και ξένου κεφαλαίου να κονταροχτυπιούνται κι εδώ.
Μέρα με την μέρα βαθαίνει και η εμπλοκή των Πανεπιστημίων με τον πόλεμο και την πολεμική οικονομία. Ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και την πολεμική βιομηχανία, ημερίδες, συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, όλα στην υπηρεσία της πολεμικής προετοιμασίας.
Βλέπετε, για την κυβέρνηση, «βία μέσα στα πανεπιστήμια» είναι οι αγώνες των φοιτητών, οι γενικές τους συνελεύσεις και οι μορφές πάλης που επιλέγουν δημοκρατικά, τις οποίες, μάλιστα, έχει το θράσος να τις συνδέει με εγκληματικές ενέργειες σαν αυτή στη Θεσσαλονίκη. Ενέργειες, με τις οποίες -ξέρει πολύ καλά, όπως ξέρει και όλος ο ελληνικός λαός- ότι το φοιτητικό, ευρύτερα το λαϊκό κίνημα, δεν έχει την παραμικρή σχέση. Για όλους αυτούς, δεν είναι βία όταν εμπλέκεται το πανεπιστήμιο στην πολεμική οικονομία, δηλαδή στον πόλεμο! Όταν η έρευνα και οι υποδομές του πανεπιστήμιου, αντί να δουλεύουν για την ικανοποίηση των κοινωνικών, λαϊκών αναγκών, υποτάσσονται στους πολεμικούς σκοπούς και στην κερδοφορία των πολεμικών βιομηχανιών.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν έχει μείνει έξω από αυτόν τον χορό. Ενδεικτικό είναι ότι η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και άλλα πανεπιστήμια για την ανάπτυξη πολεμικών drones.
Εμείς, κι από αυτό το βήμα, καλούμε τους φοιτητές, τους εργαζόμενους, τους πανεπιστημιακούς, να τιμήσουν τον ρόλο τους, την επιστήμη τους και να πάρουν θέση απέναντι στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να απαιτήσουν: Καμία σύνδεση του πανεπιστημίου με στρατιωτικά-πολεμικά προγράμματα. Έξω το ΝΑΤΟ και άλλοι ιμπεριαλιστικοί φορείς από το πανεπιστήμιο.
Συνολικά, το στοίχημα σήμερα είναι κανένας εργαζόμενος, κανένας νέος άνθρωπος, κανένας βιοπαλαιστής, να μην ταυτιστεί και να μην υιοθετήσει τους στόχους των αφεντικών του, των καπιταλιστών, που επενδύουν στην μεγάλη πολεμική «μπίζνα».
Φίλες και φίλοι,
Δεμένα με τα παραπάνω είναι και τα σχέδια για την εγκατάσταση του τερματικού σταθμού LNG, του υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι του Βόλου.
Κερδισμένοι από αυτά τα σχέδια, αν προχωρήσουν, θα βγουν οι αμερικανικοί όμιλοι που εξάγουν LNG και οι ΗΠΑ που θέλουν να κερδίσουν τον ενεργειακό πόλεμο εκτοπίζοντας το ρωσικό φυσικό αέριο, οι Έλληνες εφοπλιστές που το μεταφέρουν και οι μέτοχοι του συγκεκριμένου έργου. Αυτό το σχέδιο στηρίζει και η ελληνική άρχουσα τάξη, που συμμετέχει στον ενεργειακό πόλεμο στο πλευρό των ΗΠΑ για να αναβαθμίσει τη θέση της και ταυτόχρονα υλοποιεί τις κατευθύνσεις της «πράσινης μετάβασης» της ΕΕ.
Οι κίνδυνοι που προκύπτουν αντίστροφα για τα λαϊκά στρώματα της περιοχής είναι πολλαπλοί: Η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, με έργα και υποδομές που υπηρετούν τα σχέδια του ΝΑΤΟ απέναντι στους ανταγωνιστές του. Βάζει στο «μάτι του κυκλώνα» τον λαό της περιοχής και όχι μόνο, τον μετατρέπει σε στόχο στρατιωτικών αντιποίνων. Αυξάνονται έτσι οι κίνδυνοι να γίνει η περιοχή στόχος στρατιωτικής επίθεσης σε περίπτωση επέκτασης του πολέμου ΝΑΤΟ - Ρωσίας, με δεδομένο ότι στην περιοχή υπάρχει ένα μεγάλο πλέγμα αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων.
Μεγάλοι είναι επίσης οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των κατοίκων και για το περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εγκαταστάσεις LNG υπάγονται στην ευρωπαϊκή Οδηγία «Seveso», που αφορά τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Τέτοια ατυχήματα έχουν γίνει πριν από λίγα χρόνια στο Τέξας των ΗΠΑ, παλιότερα στη Νορβηγία και αλλού.
Μεγάλοι είναι οι κίνδυνοι και από τη μεταφορά με τα δεξαμενόπλοια του LNG, γνωστοί και οι κίνδυνοι ρύπανσης. Η ίδια η ευρωπαϊκή επιτροπή αναγνωρίζει ότι η διαρροή μεθανίου στις εγκαταστάσεις LNG συνιστά έναν πολύ πιο ισχυρό κλιματικό ρύπο απ' το διοξείδιο του άνθρακα.
Κι όμως, σήμερα βλέπουμε να ανατινάζονται οι εκσκαφείς στα λιγνιτωρυχεία της Κοζάνης, να θάβεται αυτό το φθηνό εγχώριο καύσιμο και να προωθείται με κάθε κόστος το πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Γνωστές είναι τέλος οι αρνητικές συνέπειες στο θαλάσσιο περιβάλλον, αφού η αεριοποίηση του LNG ρυπαίνει το θαλασσινό νερό με ρύπους τοξικούς για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Οι κάτοικοι του Βόλου, μέσα από τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς, με τις πολύμορφες κινητοποιήσεις τους, έχουν αναδείξει τα παραπάνω και τα έχουν αντιπαλέψει έμπρακτα. Ξέρετε ότι το Κόμμα μας, με παρεμβάσεις στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, με τη δράση των οργανωμένων δυνάμεών του στο εργατικό - λαϊκό κίνημα κι εδώ στην περιοχή, έχει στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις αυτόν τον αγώνα.
Εφιστούμε την προσοχή. Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν πρέπει να εφησυχάζουν κανέναν. Η απόρριψη της συγκεκριμένης μελέτης δεν σημαίνει εγκατάλειψη του συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού που υπηρετεί τα συμφέροντα των ενεργειακών ομίλων, στην Ελλάδα και διεθνώς.
Αντίθετα, ο σχεδιασμός του ΔΕΣΦΑ για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου έως το 2034, σε συνδυασμό με την προώθηση του λεγόμενου Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική μετατροπής της Ελλάδας σε βασική πύλη εισόδου και διαμετακόμισης πανάκριβου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία, όχι μόνο δεν εγκαταλείπεται, αλλά ενισχύεται.
Όσο παραμένει σε ισχύ η στρατηγική της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των επιχειρηματικών ομίλων για τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, θα αναζητούνται νέοι τρόποι, νέες χωροθετήσεις των πλωτών μονάδων LNG ή νέα επενδυτικά σχήματα για την υλοποίηση των ίδιων στόχων.
Είναι φανερό ότι όσο συνεχίζουμε σε αυτό τον δρόμο, θα μετράμε νέα κέρδη για τους λίγους και ενεργειακή φτώχεια για τους πολλούς. Γι’ αυτό απαιτείται ένας ριζικά διαφορετικός ενεργειακός σχεδιασμός, με γνώμονα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών και όχι την κερδοφορία των ομίλων. Σχεδιασμός, που θα έχει στόχο να διασφαλίσει συνδυασμένα τη φθηνή λαϊκή κατανάλωση, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των κατοίκων.
Η πείρα δείχνει ότι μόνο η οργανωμένη πάλη του λαού μπορεί να βάλει εμπόδια στους σχεδιασμούς του κεφαλαίου, όπως αποδείχτηκε και με την πλωτή μονάδα LNG στον Παγασητικό.
Φίλες και φίλοι,
Οι παρεμβάσεις των μαζικών φορέων που προηγήθηκαν, φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα της περιοχής, αλλά και το τι σημαίνει και τι δεν σημαίνει στ’ αλήθεια για τον λαό της περιοχής η στροφή στην πολεμική οικονομία. Για παράδειγμα, δεν θα σημάνει νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους της περιοχής.
Δείτε τι αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο των κατασκευών, την ώρα μάλιστα που τα κέρδη 4 μεγάλων ομίλων χτυπούν ξανά τα ρεκόρ της Ολυμπιάδας του 2004: Εντατικοποίηση της εργασίας, πετσοκομμένους μισθούς, ανύπαρκτα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, αφού μόνο φέτος έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα δεκάδες εργοδοτικά εγκλήματα-ατυχήματα, 14 οικοδόμοι «θυσιάστηκαν» στα κερδοφόρα χρονοδιαγράμματα των έργων τους. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στους εργαζομένους από τον κλάδο του μετάλλου.
Δεν θα σημάνει υποδομές που θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων της πολύπαθης Θεσσαλίας. Δεν θα σημάνει ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και νέα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά κυρίως υποδομές για τη γρήγορη και ταχεία μεταφορά όπλων και πολεμικού υλικού.
Δεν θα σημάνει βελτίωση των δημόσιων υποδομών υγείας. Αυτό μαρτυρά η κατάσταση με τα τουλάχιστον 500 κενά στο Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, στα Κέντρα Υγείας του νομού. Όλοι θυμόμαστε το περιστατικό που συνέβη πριν λίγους μήνες, όταν ασθενοφόρο πήρε φωτιά εν κινήσει, ενώ μετέφερε στην Αθήνα ένα 12χρονο παιδί. Και φυσικά δεν είναι το μόνο.
Σε παρόμοια κατάσταση παραμένουν και οι δημόσιες εκπαιδευτικές δομές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα σοβαρά προβλήματα στην κτιριακή υποδομή και τη στελέχωση του ΚΕΔΑΣΥ Μαγνησίας.
Δεν θα σημάνει χρήμα για την στήριξη του εισοδήματος των βιοπαλαιστών αγροτών. Σήμερα, τα προβλήματα που τους έβγαλαν στα μπλόκα παραμένουν και γιγαντώνονται. Το κόστος παραγωγής, εξαιτίας του πολέμου και της ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες "καρατομήσεις". Η επέκταση του συστήματος monitoring, που αποφασίστηκε στην ΕΕ και ενσωματώθηκε στην ΚΑΠ, τους φέρνει σε ακόμα χειρότερη θέση, καθώς οδηγεί σε άδικες περικοπές, στραγγαλίζοντας περαιτέρω το εισόδημα τους.
Ειδικά η Μαγνησία, μετά την πλημμύρα του "Daniel" που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και οδήγησε σε απότομη μείωση του αγροτικού εισοδήματος, βυθίστηκε στη δίνη της ευλογιάς, με δεκάδες χιλιάδες αιγοπρόβατα να θανατώνονται. Εκατοντάδες κτηνοτρόφοι πέρασαν έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς εισόδημα, ενώ και οι αποζημιώσεις που δόθηκαν μετά από μεγάλη καθυστέρηση, και κάτω από την πίεση των μπλόκων, αποδεικνύονται ανεπαρκείς και δεν επιτρέπουν την ανασύσταση των κοπαδιών. Αλλά και οι αλιείς δεν αποζημιώθηκαν γρήγορα και επαρκώς μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, αλλά και τα χιλιάδες νεκρά ψάρια που παρασύρθηκαν στον Παγασητικό ένα χρόνο μετά. Είναι αγανακτισμένοι κι έχουν δίκιο.
Φυσικά, ούτε και οι αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι που σήμερα αντιμετωπίζουν μια κατάσταση οικονομικής ασφυξίας, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη συνεχιζόμενη φοροληστεία, πρόκειται να δουν καλύτερες μέρες.
Σήμερα, απαιτούνται άμεσα μέτρα ουσιαστικής στήριξης, φοροελάφρυνσης των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επαγγελματιών, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ έχει καταθέσει Πρόταση Νόμου στη Βουλή, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης της φορολογικής επιβάρυνσης, μαζί με ρυθμίσεις σχετικά με τα χρέη και τις οφειλές. Μια πρόταση, που αγνοήθηκε τόσο από την κυβέρνηση της ΝΔ όσο και από τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης.
Με δυο λόγια, και σε αντίθεση με αυτά που διατυμπανίζουν τα αστικά επιτελεία, η στροφή στην «πολεμική οικονομία» είναι η τρανή απόδειξη ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη, στην οποία ορκίζονται όλα τα άλλα κόμματα, δεν μπορεί ποτέ και πουθενά να συμβαδίσει με τις ανάγκες των εργαζομένων, του λαού.
Αντίθετα, προϋποθέτει νέα ένταση της εκμετάλλευσης, νέες θυσίες, για να πιαστούν οι λεγόμενοι «εθνικοί στόχοι», έτσι όπως ονομάζουν αυτοί τους στόχους του κεφαλαίου, για να αυξάνουν τα κέρδη των πολεμικών μονοπωλίων.
Φίλες και φίλοι,
Αυτές είναι οι δύο πατρίδες που συγκρούονται σήμερα. Από τη μία η πατρίδα του κεφαλαίου, που υπηρετεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα άλλα κόμματα του συστήματος κι από την άλλη η πατρίδα της εργατικής τάξης, των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων, της νεολαίας, του λαού, την οποία υπηρετεί και φιλοδοξεί να εκφράσει το ΚΚΕ.
Δεν είναι τυχαίο που όλα τα άλλα κόμματα αφήνουν εκτός της προεκλογικής αντιπαράθεσης αυτά τα καθοριστικά ζητήματα. Κι ας ανεβαίνουν οι τόνοι για ό,τι σαχλαμάρα σκεφτούν τα επικοινωνιακά επιτελεία, εδώ δεν υπάρχει κανένας καβγάς.
Κι αυτό ισχύει για παλιά και νέα κόμματα. Από τον Τσίπρα, που δηλώνει περήφανος για την αναβάθμιση των σχέσεων με τις ΗΠΑ του Τραμπ και το Ισραήλ του Νετανιάχου επί των ημερών του, για τη ΝΑΤΟϊκή συμφωνία των Πρεσπών αλλά και για την “αντιμετώπιση του αντιαμερικανισμού”, όπως έχει δηλώσει, ζητώντας τα εύσημα από το σύστημα, από τον Τραμπ για τη βρώμικη δουλειά που του έκανε.
Μέχρι τους υπερπατριώτες, που είναι λιοντάρια απέναντι σε κάθε κατατρεγμένο πρόσφυγα, αλλά γίνονται σκυλάκια του καναπέ απέναντι στο ΝΑΤΟ, που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο.
Από τον Βελόπουλο, που παρουσιάζεται ως δήθεν “ουδέτερος”, αλλά θαυμάζει τη συμμαχία με το Ισραήλ, ζητά να δουλεύει η ελληνική αμυντική βιομηχανία για να προμηθεύει με πυρομαχικά το καθεστώς Ζελένσκι μέχρι την Καρυστιανού, που μέχρι σήμερα έλεγε, ότι δεν έχει θέσεις γι’ αυτά και ευχόταν «επί Γης ειρήνη», αλλά πρόσφατα το ‘σκασε κι εκείνη το παραμύθι, ότι “δεν μας φταίει το ΝΑΤΟ, το ζήτημα είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν τη συμμετοχή μας εκεί υπέρ των εθνικών συμφερόντων”!Κανονικό παπαγαλάκι, αφού μας παρουσιάζει ως φοβερή καινοτομία κάτι που το λέει και το ξαναλέει δεκαετίες τώρα το “παλιό πολιτικό σύστημα” των καρεκλοκένταυρων.
Γι’ αυτό και έσπευσαν όλοι τους να βγάλουν σέλφι φωτογραφία με την πρέσβη των ΗΠΑ, ίσως και να πάρουν την ευλογία της, ή και καμιά ιδέα για το πρόγραμμά τους...
Το δίλημμα, λοιπόν, μπροστά και στις επόμενες εκλογές είναι απλό για τον λαό: Θα στηρίξει την πολιτική που τον πάει ολοταχώς στην πιο άγρια εκμετάλλευση και στον πόλεμο για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, επιλέγοντας μέσα από την “κινούμενη άμμο” του σάπιου πολιτικού συστήματος ή θα ενισχύσει τη δύναμη εκείνη, που μπορεί να αντιπαλεύει αποτελεσματικά αυτή την πολιτική, που εγγυημένα θα είναι “βράχος” υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων;
Κι αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ. Ακριβώς γιατί έχει πρόγραμμα το οποίο ανοίγει μια άλλη προοπτική για τη χώρα, με τον ίδιο τον λαό στην εξουσία, κυρίαρχο του πλούτου που παράγει και φυσικά έξω από την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, αλλά με ειλικρινείς και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις συνεργασίας με όλους τους λαούς.
Νομίζουμε ότι αυτή τη φορά πολύ περισσότεροι μπορούν να επιλέξουν τον δεύτερο δρόμο και σίγουρα θα βγουν κερδισμένοι.
Ξέρουμε, άλλωστε, ότι, ειδικά για τα ζητήματα που συζητάμε σήμερα, αυτοί που συμφωνούν με τις θέσεις του ΚΚΕ είναι πολλοί περισσότεροι από αυτούς που το ψηφίζουν μέχρι σήμερα, για να μην πούμε ότι είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Ακόμα κι αν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε μια σειρά ζητημάτων, γνωρίζετε ότι το ΚΚΕ είναι το κόμμα που δεν έχει δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ, τα συμφέροντα των βιομηχάνων του πολέμου, των ενεργειακών κολοσσών, των εφοπλιστών. Γι’ αυτό μπορεί να μιλάει πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Να τους αποκαλύπτει, να προειδοποιεί τον λαό και οι αναλύσεις του να είναι σωστές, σε αντίθεση με τους άλλους, τους δήθεν “ρεαλιστές”, που πάνε από διάψευση σε διάψευση.
Γνωρίζετε πως ό,τι κι αν ξημερώσει, το ΚΚΕ θα είναι πάντα στην ίδια όχθη με τον λαό, με εντιμότητα και ανιδιοτέλεια, και δεν πρόκειται ποτέ να περάσει απέναντι.
Σας καλούμε, λοιπόν, να αφήσουμε πίσω ταμπέλες και στερεότυπα άλλων εποχών, όπως και τους όποιους δισταγμούς και να συναντηθούμε και στις κάλπες και στους αγώνες, για να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για την πατρίδα μας, για εμάς και τα παιδιά μας! Για να νικήσει ο λαός!
Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες!
πηγή στην Google
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