Κουτσούμπας: «Ο λαός δεν θα γίνει θύμα των ανταγωνισμών και της πολεμικής εμπλοκής – Συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής»

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε σήμερα σε μεγάλη σύσκεψη σωματείων, συλλόγων και μαζικών φορέων, στον Βόλο, την οποία διοργάνωσε η Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΚΚΕ, με θέμα «Ο λαός δεν θα γίνει θύμα των ανταγωνισμών και της πολεμικής εμπλοκής. Συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής».

Τον Δημήτρη Κουτσούμπα συνόδευαν η Θεανώ Καπέτη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, η Μαρία Γαβαλά, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέας της ΕΠ Θεσσαλίας του ΚΚΕ και οι βουλευτές του Κόμματος Βασίλης Μεταξάς και Γιώργος Λαμπρούλης.

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Το άνοιγμα της σύσκεψης έκανε ο Θωμάς Κατσιούλας, Γραμματέας της ΤΕ Μαγνησίας του ΚΚΕ. Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν εκπρόσωποι των σωματείων, των συλλόγων και των μαζικών φορέων που παρευρέθηκαν στη σύσκεψη, προκειμένου να θέσουν τα ζητήματα με τα οποία έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος ο λαός του νομού Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα, στη σύσκεψη μίλησαν οι: Γιώργος Κουτσινάρης, μέλος της Διοίκησης της ΠΟΕΜ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου) και μέλος του ΔΣ του επιχειρησιακού σωματείου της ΜΕΤΚΑ (Μεταλλικές Κατασκευές), Γρηγόρης Βακάλης, μέλος του ΔΣ του Παραρτήματος Θεσσαλίας του ΣΜΤ (Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών), Δημήτρης Χορταριάς, πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Χάρης Σεσκλιώτης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ριζομύλου, Λαμπρινή Ντάγκα, σμήναρχος εν αποστρατεία, Παντελής Μαστρογιάννης, πρόεδρος Συλλόγου Οικογενειών – Φίλων και Εθελοντών ΚΕΘΕΑ – «Πιλότος», Αθηνά Κοτρώνη, μέλος του ΔΣ του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Ειδικού Βοηθητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, Έλσα Νικολάου, προϊσταμένη του τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Εφορίας Αρχαιοτήτων νομού Μαγνησίας, Δημήτρης Λούμας, μέλος της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου, Παναγιώτης Τσιτσιρίκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εμποροϋπαλλήλων Βόλου, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Βόλου και του ΔΣ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ακολουθεί η ομιλία του:

Φίλες και φίλοι,

Οι παρεμβάσεις που προηγήθηκαν ήταν όλες πολύ χρήσιμες και θεωρούμε ότι επιβεβαιώνουν την ανάγκη για την πραγματοποίηση της σημερινής μας σύσκεψης, με αυτό το θέμα, σε αυτήν εδώ την πόλη, όπως είναι ο Βόλος, ολόκληρη η Μαγνησία.

Πολύ περισσότερο, επιβεβαιώνουν την ανάγκη να απορρίψει ο λαός μας την προπαγάνδα της κυβέρνησης, των κομμάτων του συστήματος, των επιχειρηματικών ομίλων και όλων των μηχανισμών τους, που τον θέλουν να μην αντιδρά, κι αν είναι δυνατόν να υποστηρίζει κιόλας την πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας.

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Επιβεβαιώνουν την ανάγκη να οργανώσει, ακόμα πιο αποφασιστικά, τη δική του, αυτοτελή πάλη και εδώ στον νομό Μαγνησίας και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και πανελλαδικά.

Αλλά φυσικά, ταυτόχρονα, να κάνει ο καθένας και η καθεμιά και τις σωστές πολιτικές επιλογές το επόμενο διάστημα. Με κριτήριο ότι ο λαός δεν μπορεί να είναι το θύμα των ανταγωνισμών και της πολεμικής εμπλοκής! Να μη δεχθεί να πληρώσει τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, τα αλλεπάλληλα κύματα της πολεμικής ακρίβειας αλλά να απαιτήσει άμεσα μέτρα ανακούφισης, όπως αυτά που έχει προτείνει επανειλημμένα το ΚΚΕ στη Βουλή. Με κατάργηση των άδικων έμμεσων φόρων στα είδη άμεσης ανάγκης, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.

Και για όλα αυτά να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο, όλοι αυτοί που δεν ξέρουν τι έχουν και εκμεταλλεύονται τον μόχθο του λαού. Έτσι είναι. Για να κερδίσει κάτι σήμερα ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο! Και αυτό ακριβώς είναι που κρύβουν, που δεν λένε, τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της “κοστολογημένης” αντιπολίτευσης. Αυτοί το μόνο που υπόσχονται είναι να μας βάλουν κάτι στη μία τσέπη και την επόμενη να μας το πάρουν από την άλλη.

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Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να πειραχτεί ούτε σεντ από τα υπερπλεονάσματα, από τα τρελά κέρδη των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο, από τα δισ. των ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών.

Κανένας δεν πρέπει να τσιμπήσει στον εφησυχασμό που καλλιεργείται από την κυβέρνηση και όχι μόνο.

Τώρα μας λένε ότι στο Ιράν έγινε ένας “αχρείαστος πόλεμος”. Άλλα έλεγαν όμως στην αρχή του πολέμου.

Ξέρετε, για όλους αυτούς, οι πόλεμοι είναι χρήσιμοι μόνο όταν κερδίζουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Κι ενώ η εύθραυστη εκεχειρία, όπως φαίνεται, έχει τιναχτεί ήδη στον αέρα, μας λένε ότι “η ένταση θα ξεπεραστεί και σιγά-σιγά οι τιμές θα επιστρέψουν εκεί που ήταν πριν και όλα θα είναι καλά”.

Πρόκειται για άκρως επικίνδυνα παραμύθια. Καταρχάς οι τιμές και “πριν” ήταν ήδη στα ύψη. Γιατί ανεβαίνουν σταθερά από το 2021 και μετά, σαν αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και με τον ενεργειακό πόλεμο.

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Θυμηθείτε, όμως ότι έτσι τα παρουσίαζαν τα πράγματα και μετά την προηγούμενη ανάφλεξη στο Ιράν, τον λεγόμενο πόλεμο των 12 ημερών, τότε που ο Τραμπ έλεγε ότι καταστράφηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και δεν θα τους απασχολήσουν ποτέ ξανά!

Έτσι τα παρουσίαζαν και για την Ουκρανία, με τη Σύνοδο της Αλάσκας, ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία, τότε που έλεγαν ότι όπου να ‘ναι τελειώνει ο πόλεμος. Και να, που έχει περάσει ένας χρόνος και ο πόλεμος μόνο κλιμακώνεται.

Αυτή η κλιμάκωση, μάλιστα, έχει φτάσει πλέον για τα καλά και στην αυλή μας, όπως αποδεικνύει η υπόθεση του ουκρανικού drone που “ψαρεύτηκε” γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ενώ στόχευε ρωσικό πολεμικό πλοίο. Κάτι που παραδέχτηκε και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Μητσοτάκη, ο Ντόκος, που έγινε διεθνώς περίγελος, όταν Ρώσοι φαρσέρ τον παγίδευσαν.

Τέτοιους, τεράστιους κινδύνους συνεπάγεται για τον λαό και για τη χώρα η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ, έχοντας τη στήριξη όλων των άλλων κομμάτων του συστήματος. Κι αν κάτι αποδεικνύει το βίντεο της συνομιλίας του Ντόκου, του συμβούλου ασφαλείας του Πρωθυπουργού, είναι ότι αυτούς τους κινδύνους η κυβέρνηση και τους ξέρει και τους αποδέχεται, γιατί ακριβώς υπηρετεί τον ΝΑΤΟϊκό σχεδιασμό και τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου της χώρας, που κερδίζει χοντρά από την πολιτική αυτή. Όπως τους ξέρουν και τους αποδέχονται για τους ίδιους λόγους και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, παλιά και νέα και γι’ αυτό η μόνη κριτική που κάνουν είναι αν τήρησε κατά γράμμα τα πρωτόκολλα, ενώ, δήθεν, εάν ήταν πιο προσεκτικός και τα έλεγε αυτά μόνο στους Ουκρανούς συμμάχους τους, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τόση μεγάλη ανοησία και ανευθυνότητα!

Η μεγάλη εικόνα, λοιπόν, παρά τα “μπρος-πίσω” είναι αυτή της κλιμάκωσης. Γιατί η μάχη που δίνεται, είναι μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Είναι η εικόνα των ανταγωνισμών που δυναμώνουν ακόμα και στο εσωτερικό των δήθεν «ακλόνητων» συμμαχιών των ιμπεριαλιστών, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, όπως αποδεικνύει και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που ολοκληρώνεται σήμερα στην Άγκυρα.

Μια ακόμα Σύνοδος πολεμικής προπαρασκευής, χοντρών μπίζνες, αλλά και αντιθέσεων. Ό,τι έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς στους λαούς σαν βεβαιότητα, πέρα από την οποία μάς έλεγαν ότι δεν έχει νόημα να σκεφτόμαστε, έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος!

Ποιος θα έλεγε πριν 10 χρόνια ότι θα έχουν βγει ανοιχτά τα μαχαίρια ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ και εντός του ΝΑΤΟ;

Ποιος θα έλεγε πριν 6 μήνες ότι η στρατιωτική εξέλιξη σε έναν πόλεμο, όπως αυτός εναντίον του Ιράν, θα δοκιμάσει τη συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ, όπως συμβαίνει τώρα;

Αυτά, όμως, αποδεικνύουν και τις δυσκολίες τους, αποδεικνύουν ότι κάθε άλλο παρά παντοδύναμοι είναι, όπως θέλουν να παρουσιάζονται.

Και βέβαια, μέσα σε αυτήν την “κινούμενη άμμο”, ό,τι και να δηλώνει ο κ. Μητσοτάκης από την Άγκυρα, όσο κι αν κοκορεύεται, προκαλώντας τον λαό που δοκιμάζεται, ότι η Ελλάδα ήδη έχει πιάσει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες και μάλιστα νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, ο καθένας καταλαβαίνει ότι τα Ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό μπαίνουν για τα καλά στη μέγγενη των ΝΑΤΟικών σχεδιασμών.

Την ώρα που η θέση της Τουρκίας αναβαθμίζεται με τις “ευλογίες” των συμμάχων, όπως των ΗΠΑ του Τραμπ αλλά και του Μακρόν, που μάς έλεγε πριν λίγο καιρό, με φόντο την Ακρόπολη, ότι “θα είναι εδώ όταν χρειαστεί” και τώρα είναι στην Τουρκία, για να πουλήσει τα πολεμικά του συστήματα στον Ερντογάν.

Να, λοιπόν, γιατί η “σταθερότητά” τους σημαίνει μόνο αστάθεια για τον λαό. Να γιατί λέμε ότι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, όποια κι αν είναι αυτή, συνεργασίας ή όχι, είναι ήδη “γραμμένο” και είναι “από χέρι” αντιλαϊκό και επικίνδυνο!

Ζητούμενο, λοιπόν, για τον λαό μας, δεν μπορεί να είναι το πώς θα τους βοηθήσουμε να έχουν τα χέρια τους λυμένα αλλά το πώς θα τους βάλουμε εμπόδια, να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη, την αντιλαϊκή πολιτική που θέλουν να εφαρμόσουν δύσκολη, φέρνοντας μπροστά τα δικά μας συμφέροντα, τις δικές μας λαϊκές ανάγκες! Και αυτό μπορεί να το κάνουμε όλοι εμείς μαζί, με τον αγώνα μας και με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ.

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