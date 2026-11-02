Εξάρχου: Οι ανταγωνιστές του Καθέτου Διαδρόμου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο φιλόδοξο εγχείρημα

Οι ανταγωνιστές του Καθέτου Διαδρόμου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο φιλόδοξο εγχείρημα της μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ανατολική Ευρώπη, το οποίο προσδίδει πολυεπίπεδη γεωπολιτική αξία στη χώρα, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου AKTOR και διευθύνων σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο συνέδριο Green Deal Greece 2026.

«Αυτό το στοίχημα προφανώς έχει σημαντική γεωπολιτική αξία για την Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, είναι εθνικό έργο για πολλούς λόγους, αλλά έχει προφανώς και πολλούς εχθρούς» σημείωσε ο κ. Εξάρχου. Στις ΗΠΑ, τόνισε σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, υπάρχουν ανταγωνιστές της Venture Global, προμηθεύτριας της ATLANTIC SEE LNG TRADE, οι οποίοι θα επιθυμούσαν μία διαφορετική δίοδο για το φυσικό αέριο, όχι μέσω της Ελλάδας, αλλά μέσω της Τουρκίας, ώστε να μπορεί να αναμειχθεί το αμερικανικό LNG με ρωσικό αέριο και να εξασφαλίσουν έτσι χαμηλότερες τιμές – κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει από τη χώρα μας, λόγω της σχετικής απαγόρευσης εισαγωγών ρωσικού αερίου από την Ε.Ε.

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«Το σημαντικό είναι ο πόλεμος που έγινε και που εξακολουθεί. Και ναι, υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό» δήλωσε ο κ. Εξάρχου, αναφερόμενος σε ανταγωνιστές της Venture Global, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο Κάθετο Διάδρομο, παρατηρώντας ότι και ελληνικά οικονομικά συμφέροντα αντιτίθενται στο εθνικό αυτό στοίχημα.

Ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι οι υφιστάμενες ή μελλοντικές υποδομές αερίου, αλλά οι εμπορικές συμφωνίες που θα υλοποιηθούν μέσω των υποδομών αυτών. Ενώ συμπλήρωσε ότι το ζητούμενο για τον Κάθετο Διάδρομο είναι να διακινεί ποσότητες αερίου από τον Νότο προς το Βορρά, σχολιάζοντας ότι το στοίχημα αυτό αποτελεί έργο εθνικής σημασίας. Και σημείωσε ότι οι συζητήσεις της ATLANTIC SEE LNG TRADE, στην οποία ο όμιλος AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, με άλλα κράτη στην Ανατολική Ευρώπη συνεχίζονται, ενώ υπογράμμισε ότι οι τιμές που εξασφάλισε η ATLANTIC πέρυσι από την Venture Global, σήμερα δεν είναι διαθέσιμες στην αγορά και έχουν με μεγάλη διαφορά από τα τρέχοντα επίπεδα. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι πέρυσι τον Νοέμβριο, όταν και υπεγράφη η συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία, αρκετοί εξέφραζαν αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των τιμών αυτών.

«Αν επιτραπεί ξανά στην Ευρώπη το ρωσικό, θα είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να μάς κάνει κανείς για την ισχυροποίηση του Κάθετου Διαδρόμου» επισήμανε ο κ. Εξάρχου, εξηγώντας ότι έτσι η ATLANTIC SEE LNG TRADE θα αποκτούσε τη δυνατότητα να κάνει προσμίξεις αμερικανικού και ρωσικού αερίου και να μειώσει τις τιμές, όπως επιδιώκει να κάνει και η Τουρκία, ωστόσο απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό να γίνει πραγματικότητα στο ορατό μέλλον. Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αντικαταστήσει την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο με εκείνη του αμερικανικού, κρίνοντας απολύτως αναγκαίο για γεωπολιτικούς λόγους η Ε.Ε. να μην εξαρτάται από μία και μόνο πηγή ενέργειας, ενώ ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν έχει την προσδοκία ότι η απαγόρευση του ρωσικού αερίου θα είναι για πάντα. «Θα απαιτηθεί μια ισορροπία μεταξύ αμερικάνικου και ρωσικού» επισήμανε.