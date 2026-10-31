Απάτη με δωρεές για άρρωστα παιδιά: Εφοπλίστρια, τραγουδιστής και influencer έδωσαν χιλιάδες ευρώ – Τα ποσά που αποκαλύπτονται

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση φερόμενης απάτης με φιλανθρωπικές δωρεές για παιδιά που αντιμετώπιζαν βαριές ασθένειες αποκαλύπτει η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, με γνωστά πρόσωπα της δημόσιας ζωής να συγκαταλέγονται στους ανθρώπους που είχαν προσφέρει σημαντικά χρηματικά ποσά για την ενίσχυση των ερανικών δράσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, μεταξύ των δωρητών περιλαμβάνονται εφοπλίστρια, δημοφιλής τραγουδιστής, αθλητές και πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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Οι δωρεές τους κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες έως και 30.000 δολάρια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί εμφανίζονται ως δωρητές που ανταποκρίθηκαν σε εκκλήσεις για βοήθεια, χωρίς να προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία οποιαδήποτε εμπλοκή τους στις παράνομες δραστηριότητες που ερευνούν οι Αρχές.

Οι δωρεές των επωνύμων – Ποια ποσά προσέφεραν

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις οικονομικές ενισχύσεις, οι δωρεές γνωστών προσώπων περιλαμβάνουν:

Μ.Α., εφοπλίστρια: 30.000 δολάρια ΗΠΑ.

30.000 δολάρια ΗΠΑ. Ν.Ο., τραγουδιστής: Τουλάχιστον 13.000 ευρώ.

Τουλάχιστον 13.000 ευρώ. Τ.Χ., ποδοσφαιριστής: 12.450 ευρώ.

12.450 ευρώ. Μ.Σ., τενίστρια: 8.000 ευρώ.

8.000 ευρώ. Μ.Σ., παρουσιάστρια: 1.570 ευρώ.

1.570 ευρώ. Ι.Τ., influencer: 800 ευρώ.

Πρόκειται για χρηματικές ενισχύσεις που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο φιλανθρωπικών δράσεων με σκοπό την κάλυψη αναγκών παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η αστυνομική έρευνα αναφέρει ότι η οργάνωση αξιοποιούσε δημοσίως τις δωρεές γνωστών καλλιτεχνών, αθλητών και επιχειρηματιών, προκειμένου να ενισχύει την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύει περισσότερους πολίτες.

Η αναφορά των δωρητών δεν συνιστά απόδοση οποιασδήποτε ευθύνης σε βάρος τους.

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Πώς λειτουργούσε η φερόμενη απάτη με τα άρρωστα παιδιά

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η πρώτη υποομάδα της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018.

Τα μέλη της φέρονται να χρησιμοποιούσαν ως όχημα ένα σωματείο – ΜΚΟ, το οποίο συγκέντρωνε χρήματα για παιδιά με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες, κυρίως για περιπτώσεις καρκίνου.

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Μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίαζαν τις ανάγκες των παιδιών και ζητούσαν οικονομική ενίσχυση για νοσήλια, ιατρικές πράξεις, μετακινήσεις και έξοδα διαβίωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια και μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε τελικά στους πραγματικούς δικαιούχους.

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Μεταξύ των μεθόδων που αποδίδονται στα μέλη της οργάνωσης περιλαμβάνονται η παρουσίαση διογκωμένων ιατρικών εξόδων, η συγκέντρωση χρημάτων για δαπάνες που ήδη καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς και η επαναλαμβανόμενη διενέργεια εράνων για τα ίδια παιδιά με διαφορετικά στοιχεία παρουσίασης.

Σχεδόν 2,83 εκατ. ευρώ το φερόμενο παράνομο όφελος

Τα οικονομικά ευρήματα της έρευνας είναι αποκαλυπτικά.

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Από την εξέταση γονέων 34 παιδιών και τη διασταύρωση των τραπεζικών δεδομένων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν συνολικά σε 3.940.692 ευρώ.

Από αυτά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις οικογένειες είχαν αποδοθεί περίπου 1.111.176 ευρώ.

Η διαφορά, ύψους 2.829.516 ευρώ, υπολογίζεται από τις Αρχές ως παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης.

Παράλληλα, κατά την περίοδο 2018–2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου βασικού κατηγορουμένου είχαν πιστωθεί συνολικά περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Αρχές εξέτασαν 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναλύοντας περισσότερες από 246.000 κινήσεις.

Από τις φιλανθρωπικές δωρεές στα στοιχήματα και στους ποδοσφαιρικούς αγώνες

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μία διάσταση, καθώς μέρος των φερόμενων παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών ομάδων και χειραγώγηση αγώνων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 37χρονος είχε καταθέσει περισσότερα από 2,6 εκατ. ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, ενώ είχε πραγματοποιήσει αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν ακόμη καταγγελλόμενες συμφωνίες για επηρεασμό της έκβασης αγώνων, με αναφορές σε χρηματικά ανταλλάγματα από 300 έως 500 ευρώ ανά αναμέτρηση.

Έξι συλλήψεις και πολυτελή αντικείμενα στις κατασχέσεις

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, σε πολλές περιοχές της χώρας, και οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο αυτοκίνητα, επώνυμες τσάντες και πορτοφόλια, πολυτελή ρολόγια και 18.330 ευρώ σε μετρητά.

Η δικογραφία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αδικήματα που συνδέονται με την αλλοίωση αποτελεσμάτων αθλητικών αγώνων.

Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο να αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και να προσδιοριστεί το συνολικό ποσό των δωρεών που ενδέχεται να μην έφτασαν στους ωφελούμενους.