ΑΕΚ: Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Ζοάο Μάριο – Χάνει τη Ρεάλ Μαδρίτης
Η εμπύρετη ίωση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού εξελίχθηκε σε πνευμονία και χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Θετικά νέα για τον Θωμά Στρακόσια, που επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από δύο μήνες.
Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ, καθώς ο Ζοάο Μάριο εισήχθη στο νοσοκομείο με πνευμονία, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.
Ο 33χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρούνταν τις προηγούμενες ημέρες από εμπύρετη ίωση, η οποία, σύμφωνα με την ιατρική ενημέρωση, εξελίχθηκε σε πνευμονία, όπως επιβεβαιώθηκε από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.
Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για τις επόμενες τέσσερις με πέντε ημέρες, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη θεραπεία.
Χάνει τη Ρεάλ Μαδρίτης – Αμφίβολος και για Λεβαδειακό
Η εξέλιξη αυτή θέτει τον Ζοάο Μάριο εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της Τετάρτης (4/11) με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:45 στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Παράλληλα, εξαιρετικά αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του Πορτογάλου και στην επόμενη αναμέτρηση της Ένωσης με τον Λεβαδειακό.
Προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή, με την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις να εξαρτάται από την πορεία της ανάρρωσής του.
ΑΕΚ: Επέστρεψε ο Στρακόσια μετά από δύο μήνες
Στον αντίποδα, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Θωμά Στρακόσια, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού στον καρπό και επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων.
Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας συμμετέχει πλέον χωρίς περιορισμούς στις προπονήσεις της ΑΕΚ και τίθεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Υπενθυμίζεται ότι ο Στρακόσια είχε υποστεί κάταγμα στον καρπό τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.
Το DEBATER είχε καταγράψει από τις 8 Σεπτεμβρίου τον τραυματισμό του Στρακόσια και την έναρξη της αποκατάστασής του.
Η επιστροφή του αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την Ένωση ενόψει της απαιτητικής ευρωπαϊκής αναμέτρησης, την ώρα που η απουσία του Ζοάο Μάριο περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές στη μεσοεπιθετική γραμμή.
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