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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Ζοάο Μάριο – Χάνει τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η εμπύρετη ίωση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού εξελίχθηκε σε πνευμονία και χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Θετικά νέα για τον Θωμά Στρακόσια, που επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από δύο μήνες.

ΑΕΚ: Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Ζοάο Μάριο – Χάνει τη Ρεάλ Μαδρίτης
DEBATER NEWSROOM

Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ, καθώς ο Ζοάο Μάριο εισήχθη στο νοσοκομείο με πνευμονία, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Ο 33χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρούνταν τις προηγούμενες ημέρες από εμπύρετη ίωση, η οποία, σύμφωνα με την ιατρική ενημέρωση, εξελίχθηκε σε πνευμονία, όπως επιβεβαιώθηκε από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

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Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για τις επόμενες τέσσερις με πέντε ημέρες, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη θεραπεία.

Χάνει τη Ρεάλ Μαδρίτης – Αμφίβολος και για Λεβαδειακό

Η εξέλιξη αυτή θέτει τον Ζοάο Μάριο εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της Τετάρτης (4/11) με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:45 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, εξαιρετικά αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του Πορτογάλου και στην επόμενη αναμέτρηση της Ένωσης με τον Λεβαδειακό.

Προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή, με την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις να εξαρτάται από την πορεία της ανάρρωσής του.

ΑΕΚ: Επέστρεψε ο Στρακόσια μετά από δύο μήνες

Στον αντίποδα, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Θωμά Στρακόσια, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού στον καρπό και επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων.

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Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας συμμετέχει πλέον χωρίς περιορισμούς στις προπονήσεις της ΑΕΚ και τίθεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στρακόσια είχε υποστεί κάταγμα στον καρπό τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

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Το DEBATER είχε καταγράψει από τις 8 Σεπτεμβρίου τον τραυματισμό του Στρακόσια και την έναρξη της αποκατάστασής του.

Η επιστροφή του αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την Ένωση ενόψει της απαιτητικής ευρωπαϊκής αναμέτρησης, την ώρα που η απουσία του Ζοάο Μάριο περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές στη μεσοεπιθετική γραμμή.

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