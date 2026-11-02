Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Η μνήμη του μπορεί να είναι επιλεκτική, το παρελθόν του δεν διαγράφεται»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις αναφορές του τελευταίου για τις κυβερνητικές επιδόσεις στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για «επιλεκτική μνήμη» και «πολιτικό θράσος», παραθέτοντας στοιχεία για τη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και τους φορολογικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ.

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Παράλληλα, άσκησε κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμή τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούσαν τη Χρυσή Αυγή.

Μαρινάκης: «Να παρακολουθήσει ο Τσίπρας τον απολογισμό της ΔΑΟΕ»

Απαντώντας στις επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλεσε να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της υπηρεσίας που έχει αναλάβει την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

«Επειδή ακούσαμε τον κ. Τσίπρα να απορεί, σαν να προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση, για το τι έχει κάνει η Κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια στη μάχη κατά της διαφθοράς, τον καλούμε να παρακολουθήσει αύριο την εκδήλωση για τον απολογισμό δράσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η ΔΑΟΕ έχει εξαρθρώσει 259 εγκληματικές οργανώσεις, πραγματοποιώντας 3.254 συλλήψεις, εκ των οποίων 814 οδήγησαν σε προφυλακίσεις.

«Εκεί θα διαπιστώσει ότι η ΔΑΟΕ, που τόσο λοιδορήθηκε από την αντιπολίτευση, έχει εξαρθρώσει 259 εγκληματικές οργανώσεις, προχωρώντας σε 3.254 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 814 οδήγησαν σε προφυλακίσεις», ανέφερε.

Οι 60.000 φορολογικοί έλεγχοι και τα 5,2 δισ. ευρώ

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση ενίσχυσε τον ρόλο της στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

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Όπως σημείωσε, κατά τα έτη 2024 και 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά περισσότεροι από 60.000 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, με τους βεβαιωμένους φόρους και τα πρόστιμα να ξεπερνούν τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Παράλληλα, μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια, αυτή η Κυβέρνηση ήταν που ενίσχυσε τον ρόλο της ΑΑΔΕ, η οποία διενεργεί κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους», υπογράμμισε.

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Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση προχώρησε και σε αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, αυστηροποιώντας, όπως υποστήριξε, τις ποινές για αδικήματα όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η δωροδοκία και η ανθρωποκτονία με δόλο.

Επίθεση στον Τσίπρα για τον Ποινικό Κώδικα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πέρασε στη συνέχεια στην αντεπίθεση, επικρίνοντας την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

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«Εμείς, πάλι, απορίες δεν έχουμε για τα “πεπραγμένα” του κ. Τσίπρα. Τα ξέρουμε πολύ καλά», ανέφερε.

Κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι προχώρησε σε αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα λίγο πριν από τις εκλογές του 2019, οι οποίες, κατά τον ίδιο, οδήγησαν σε μείωση ποινών για σοβαρά εγκλήματα.

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Ο κ. Μαρινάκης έκανε επίσης αναφορά σε «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης» στο Μέγαρο Μαξίμου, επικαλούμενος σχετική δήλωση πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόκειται για ισχυρισμούς και πολιτικές αιτιάσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στο πλαίσιο της αντιπαράθεσής του με τον πρώην πρωθυπουργό.

Αιχμές για τη Χρυσή Αυγή και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Παύλος Μαρινάκης και για τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στην αντιμετώπιση των ναζιστικών μορφωμάτων που δρούσαν ως εγκληματική οργάνωση.

«Το πολιτικό θράσος του κ. Τσίπρα ξεπέρασε για πολλοστή φορά κάθε όριο στη σημερινή του συνέντευξη», υποστήριξε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για καθυστερήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή της δίκης της Χρυσής Αυγής κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο που εισηγήθηκε η κυβέρνηση για τη δυνατότητα αποκλεισμού από τις εκλογές σχηματισμών που συνδέονται με πρόσωπα καταδικασμένα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπερψήφισε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία.

«Το παρελθόν του δεν ξεχνιέται»

Ολοκληρώνοντας την απάντησή του, ο Παύλος Μαρινάκης επανήλθε στην κριτική του για την πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού.

«Η μνήμη του κ. Τσίπρα μπορεί να είναι επιλεκτική. Το παρελθόν του, όμως, ούτε ξεχνιέται, ούτε διαγράφεται από τη μνήμη του ελληνικού λαού», κατέληξε.