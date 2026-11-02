“Παιδική Χαρά”: “Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μέρες” – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τις δωρεές εκατομμυρίων στην ΜΚΟ

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με την εγκληματική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα που δρούσε ως ΜΚΟ υπό την ονομασία “Παιδική Χαρά”.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, σε νέες αποκαλυπτικές συνομιλίες, ένα ζευγάρι εμφανίζεται να συζητά για χιλιάδες ευρώ που είχαν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες, χωρίς να έχουν σαφή εικόνα για το πού κατέληγαν όλα τα χρήματα.

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Σε μία από τις συνομιλίες, η γυναίκα εμφανίζεται σοκαρισμένη από το ύψος των δαπανών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Ας ηρεμήσουμε λίγο».

Ο άνδρας επιχειρεί να διευκρινίσει τις συναλλαγές, αναφέροντας ότι είχε μεταφέρει 6.000 ευρώ μέσω Revolut, ενώ η γυναίκα αναρωτιέται τι ακριβώς έχει ξοδέψει η ίδια, κάνοντας αναφορά σε ποσά 6.000 και 7.000 ευρώ, αλλά και σε αγορές, όπως ένα φόρεμα αξίας 200 ευρώ και αεροπορικά εισιτήρια. Οι διάλογοι αποτυπώνουν την οικονομική άνεση με την οποία φέρονται να κινούνταν οι δύο κατηγορούμενοι, την ώρα που οι δωρεές είχαν συγκεντρωθεί στο όνομα παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σε δεύτερη συνομιλία, γίνεται αναφορά στην προσέγγιση γνωστού τραγουδιστή, από τον οποίο επιχειρούσαν να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση. Το ζευγάρι συζητά για την τηλεφωνική επικοινωνία και για ένα ποσό που φέρεται να προτάθηκε αρχικά, με σκοπό την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης οικογένειας.

Από τη συνομιλία προκύπτει ότι η επικοινωνία με επώνυμα πρόσωπα αποτελούσε μέρος της πρακτικής προσέλκυσης δωρεών, ενώ εξεταζόταν και το ενδεχόμενο να ζητηθεί πρόσθετη οικονομική συνεισφορά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και τρίτη συνομιλία, στην οποία η γυναίκα επικοινωνεί με κέντρο αισθητικής, ζητώντας πληροφορίες για ιατρικές παρεμβάσεις που αφορούν την αντιμετώπιση ασυμμετρίας. Μάλιστα, δηλώνει χαρακτηριστικά ότι δεν την απασχολεί το κόστος και ότι επιθυμεί να συζητήσει απευθείας με τον γιατρό.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, το συνολικό ποσό που φέρεται να συγκεντρώθηκε από τις ερανικές δράσεις αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόλις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ εκτιμάται ότι έφτασε στις οικογένειες που είχαν ανάγκη. Τα υπόλοιπα χρήματα φέρονται να αποτέλεσαν παράνομο οικονομικό όφελος για τα μέλη της οργάνωσης.