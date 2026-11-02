Τραγωδία στην Πλάκα με 6 νεκρούς: Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – «Δεν φταίω για την έκρηξη»

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη σε νεοκλασικό κτίριο στην Πλάκα, που σημειώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Μετά τις απολογίες τους, οι δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, και ο 34χρονος συγκατηγορούμενός τους, με καταγωγή από την Αλβανία, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

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Οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρησμό, έκρηξη και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν κατά συναυτουργία.

Πλάκα: Παραδέχονται την απόπειρα κλοπής, αρνούνται ότι μπορούσαν να προβλέψουν την έκρηξη

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αποδέχθηκαν κατά τις απολογίες τους ότι είχαν μεταβεί στην Πλάκα λίγες ώρες πριν από την τραγωδία και είχαν διαρρήξει το νεοκλασικό κτίριο της οδού Λυσικράτους.

Σκοπός τους, όπως φέρονται να υποστήριξαν, ήταν η κλοπή χάλκινων σωλήνων φυσικού αερίου.

Ωστόσο, επιχείρησαν να αποσυνδέσουν τις ενέργειές τους από το τραγικό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν πως η αφαίρεση των σωλήνων θα οδηγούσε σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη.

Κατά τη μεταγωγή τους στα δικαστήρια, ο 55χρονος κατηγορούμενος δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Αισθάνομαι συντετριμμένος. Δεν φταίω για την έκρηξη».

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Ο δεύτερος κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη όταν τον πλησίασαν δημοσιογράφοι, ενώ ο τρίτος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις.

Οι τρεις άνδρες απολογήθηκαν με συνηγόρους υπεράσπισης που διορίστηκαν από τον ανακριτή.

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Πώς προκλήθηκε η έκρηξη που ισοπέδωσε το νεοκλασικό

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η προσπάθεια αφαίρεσης χάλκινου σωλήνα από την εγκατάσταση φυσικού αερίου προκάλεσε μεγάλη διαρροή.

Λίγες ώρες αργότερα, κατά την εκδοχή που περιγράφεται στη δικογραφία, ένας σπινθήρας από ηλεκτρικό διακόπτη πυροδότησε το αέριο, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου.

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Στα συντρίμμια έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν δύο νεαρά ζευγάρια Αμερικανών τουριστών, μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

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Νεκρό ανασύρθηκε επίσης ένα ζευγάρι μεγαλύτερης ηλικίας, μία Ελληνίδα και ο Βρετανός σύζυγός της, οι οποίοι κατοικούσαν μόνιμα σε διαμέρισμα του νεοκλασικού.

Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και η απόδοση ποινικών ευθυνών αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Συγκλονίζουν οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων: «Χάσαμε τα παιδιά μας και το μέλλον τους»

Οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων, Hoxha, Cani, Kirkpatrick και Nelson, έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Με κοινή δήλωσή τους, μέσω του δικηγόρου τους Γεωργίου Α. Καραπάνου, χαρακτηρίζουν την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων «σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης».

Παράλληλα, περιγράφουν τον ανείπωτο πόνο τους για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων.

«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα. Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα», αναφέρουν.

Και συνεχίζουν:

«Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας».

«Η έρευνα δεν πρέπει να περιοριστεί στους τρεις κατηγορουμένους»

Οι συγγενείς ζητούν να διερευνηθούν όχι μόνο οι ενέργειες των τριών κατηγορουμένων αλλά και οι συνθήκες που επέτρεψαν στη διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια φονική έκρηξη.

«Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων», τονίζουν.

Σύμφωνα με τη δήλωσή τους, πρέπει να εξεταστούν σε βάθος οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων.

«Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία», επισημαίνουν.

Οι οικογένειες ζητούν να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας και, εφόσον προκύψουν, να αποδοθούν οι αντίστοιχες ευθύνες.

«Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να ξεχαστεί»

Στην ίδια δήλωση, οι συγγενείς ευχαριστούν τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το Πυροσβεστικό Σώμα, τους διασώστες, τις δικαστικές και ανακριτικές αρχές, καθώς και την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνδρομή τους.

Υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να αναπληρώσει την απώλεια των αγαπημένων τους ανθρώπων.

«Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο», αναφέρουν.

Η κοινή δήλωση καταλήγει:

«Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».