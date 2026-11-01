Απάτη με ΜΚΟ – Ντοκουμέντα DEBATER: Οι συνομιλίες για τα τιμολόγια, το όνομα παιδιού και τα εκατομμύρια στο στοίχημα

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φερόμενης απάτης εκατομμυρίων ευρώ μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία συγκέντρωνε δωρεές για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, παρουσιάζει το DEBATER, μέσα από απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και την αναλυτική έκθεση της αστυνομικής έρευνας.

Οι διάλογοι αποτυπώνουν συζητήσεις για πληρωμές μέσω εταιρειών, συμψηφισμό ΦΠΑ, αλλά και οδηγίες σχετικά με το όνομα παιδιού που αναγραφόταν σε νοσοκομειακό έγγραφο.

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Την ίδια ώρα, η οικονομική έρευνα της ΕΛΑΣ περιγράφει ένα εκτεταμένο δίκτυο συναλλαγών, με πιστώσεις άνω των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ, περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις και ποσά που ξεπερνούν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η υπόθεση δεν περιορίζεται στη διαχείριση των εράνων, αλλά περιλαμβάνει και δεύτερο σκέλος, που αφορά φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Στην επιχείρηση της 30ής Οκτωβρίου συνελήφθησαν έξι πρόσωπα. Οι αποδιδόμενες πράξεις βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση και για όλους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

«Βάλ’ το στην MVP, είναι καλύτερα» – Ο διάλογος για τον ΦΠΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει απομαγνητοφωνημένη συνομιλία στην οποία η 35χρονη Β.Μ. συζητά με τον Π.Μ. σχετικά με το εταιρικό σχήμα μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνταν μια πληρωμή.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Β.Μ. αναφέρει:

«Πέτρο όχι, βάλ’ το στην “MVP”, είναι καλύτερα στην “MVP”. Βάλ’ το στην “MVP”».

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Στη συνέχεια εξηγεί γιατί προτιμά τη συγκεκριμένη εταιρεία:

«Το Φ.Π.Α. που θα πληρωθεί, εγώ θα το κάνω έκπτωση […] απ’ τα τιμολόγια έχω να εισπράξω 30.000€ σε τιμολόγια».

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Και προσθέτει:

«Το Φ.Π.Α. που θα δώσω θα συμψηφιστεί ενώ στην “ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ” τέτοια πράγματα δεν γίνονται».

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Ο συνομιλητής της ζητά τα στοιχεία της εταιρείας, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Ο διάλογος δεν αποδεικνύει από μόνος του παράνομη φορολογική πρακτική. Αποκτά, ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία σε συνδυασμό με τα ευρήματα των αστυνομικών για τη λειτουργία εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με τους βασικούς κατηγορουμένους.

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Οι δύο εταιρείες και τα τιμολόγια των 149.700 ευρώ

Σύμφωνα με την έκθεση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, στις 21 Απριλίου 2026 συστάθηκαν δύο εταιρείες:

MVP MEDIA GROUP Ε.Ε. , με δραστηριότητα στον χώρο της διαφήμισης.

, με δραστηριότητα στον χώρο της διαφήμισης. ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε., με δραστηριότητες σχετικές με τη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας και την παροχή συμβουλών.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα χρησιμοποιήθηκαν για να εμφανίζονται ως νόμιμες επιχειρηματικές συναλλαγές χρηματικές ροές που εξετάζονται ως προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εννέα φερόμενα εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι οι δύο εταιρείες είχαν ως βασική εταίρο και διαχειρίστρια την 35χρονη Β.Μ., ενώ ο Π.Μ. συμμετείχε με μικρότερο εταιρικό ποσοστό.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν οι συγκεκριμένες εταιρικές δομές χρησιμοποιήθηκαν για τη διακίνηση και την απόκρυψη της προέλευσης χρημάτων.

«Θα σβήσω το όνομα από το χαρτί του νοσοκομείου»

Μια δεύτερη απομαγνητοφωνημένη συνομιλία εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο παρουσίασης στοιχείων παιδιών που συνδέονταν με τις ερανικές δράσεις.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η Β.Μ. φέρεται να δίνει οδηγίες σε συνομιλητή της για αλλαγή του ονόματος που εμφανιζόταν σε έγγραφο νοσοκομείου.

«Θα πάρω εγώ το χαρτί και θα σβήσω […] εκεί που έχεις απ’ το νοσοκομείο», αναφέρει, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση.

Στη συνέχεια του ζητά να χρησιμοποιεί συγκεκριμένο όνομα όταν δέχεται ερωτήσεις για το παιδί, καταλήγοντας:

«Γιατί δε γίνεται έχουμε γίνει ρεζίλι τώρα».

Το DEBATER δεν δημοσιοποιεί τα ονόματα που αναφέρονται στον διάλογο, προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού.

Από τη συγκεκριμένη συνομιλία δεν προκύπτει αυτοτελώς ότι πραγματοποιήθηκε τελικά αλλοίωση εγγράφου, ούτε αποσαφηνίζεται πλήρως η αιτία της διαφοράς στα ονόματα.

Ωστόσο, η αστυνομική έκθεση περιγράφει περιπτώσεις στις οποίες, κατά την εκτίμηση των ερευνητών, χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες ή στοιχεία παιδιών σε αναρτήσεις εράνων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αυτό φέρεται να συνέβαινε προκειμένου να μην αντιλαμβάνονται οι υποψήφιοι δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες δράσεις για τον ίδιο ωφελούμενο.

Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ – Οι 246.000 τραπεζικές κινήσεις

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη.

Με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, οι αστυνομικοί εξέτασαν 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνολικά αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις λογαριασμών.

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, κατά το διάστημα 2018–2026 πιστώθηκαν σε λογαριασμούς της ΜΚΟ και προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου Κ.Φ. ποσά που υπερβαίνουν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι χρήματα δωρεών κατατίθεντο τόσο σε λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς, μεταξύ άλλων μέσω IRIS.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, ποσά που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες φέρονται να μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς, να αναλαμβάνονταν σε μετρητά ή να χρησιμοποιούνταν για προσωπικές και επιχειρηματικές δαπάνες.

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε μέσω μετρητών, κουμπαράδων και εκδηλώσεων παραμένει, σύμφωνα με την έκθεση, αδιευκρίνιστο.

Από τα 3,94 εκατ. ευρώ, στις οικογένειες περίπου 1,11 εκατ.

Η έρευνα εντόπισε 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία είχαν ταυτοποιηθεί 55 κατά τον χρόνο σύνταξης της αστυνομικής έκθεσης.

Μέχρι τότε είχαν ληφθεί καταθέσεις από γονείς 34 παιδιών.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αστυνομικοί υπολόγισαν ότι οι πιστώσεις δωρεών ανήλθαν σε 3.940.692 ευρώ, ενώ τα ποσά που αποδόθηκαν στις οικογένειες έφτασαν περίπου τα 1.111.176 ευρώ.

Η διαφορά των 2.829.516 ευρώ χαρακτηρίζεται από την ΕΛΑΣ ως φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Πρόκειται για υπολογισμό που αφορά το συγκεκριμένο μέρος της έρευνας και όχι το σύνολο των πιστώσεων των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως έχει ήδη αναδείξει το DEBATER, μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονται γνωστά πρόσωπα από τον επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο.

Οι δωρητές δεν κατηγορούνται για τη φερόμενη απάτη.

Τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ στο στοίχημα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της οικονομικής έρευνας αφορά τη δραστηριότητα του 37χρονου Κ.Φ. σε στοιχηματικές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος φέρεται να πίστωσε σε στοιχηματικούς λογαριασμούς ποσά που ξεπερνούν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις υπερέβησαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιήθηκε ως ένας από τους τρόπους νομιμοποίησης εσόδων, με στόχο την εμφάνιση χρημάτων ως κερδών από τυχερά παιχνίδια.

Τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν συνολικές πιστώσεις και εκταμιεύσεις και δεν αποτελούν από μόνα τους απόδειξη καθαρού κέρδους ή ισόποσης υπεξαίρεσης.

Η σύνδεση με τον Βατανιακό και τον Αιγινιακό

Η αστυνομική έρευνα περιγράφει και δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, το οποίο αφορά φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο 37χρονος φέρεται να διέθεσε περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, λειτουργώντας ως αφανής διοικητικός παράγοντας.

Οι Αρχές αναφέρονται στον Βατανιακό και στον Αιγινιακό, ενώ ερευνούν καταγγελλόμενες παρεμβάσεις σε αγώνες της ΕΠΣ Πιερίας.

Ειδικότερα, η αστυνομία εξετάζει τον αγώνα Βατανιακός – Αιγινιακός της 19ης Σεπτεμβρίου 2026, που έληξε 2-1.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ερευνητές αποδίδουν σε συγκεκριμένους κατηγορουμένους συνεννόηση για αθέμιτη επιρροή στη διαιτησία, με αναφορά σε χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ.

Εξετάζονται επίσης στοιχηματικές κινήσεις και πιθανές παρεμβάσεις σε άλλους αγώνες.

Η αναφορά των ομάδων δεν σημαίνει ότι όλοι οι αθλητές, τα μέλη των διοικήσεων ή οι σύλλογοι ως σύνολο είχαν γνώση ή συμμετοχή στις αποδιδόμενες πράξεις.

Πολυτελής διαβίωση και προσωπικές δαπάνες

Στο υλικό των απομαγνητοφωνήσεων περιλαμβάνονται επίσης συνομιλίες για προσωπικές δαπάνες, ταξίδια, ξενοδοχεία και αγορές.

Σε μία από αυτές γίνεται αναφορά στην αγορά δύο κινητών τηλεφώνων, συνολικού κόστους περίπου 3.380 ευρώ.

Σε άλλη συνομιλία καταγράφεται συζήτηση για κρατήσεις σε ξενοδοχείο, ενώ σε διαφορετικό απόσπασμα γίνεται αναφορά σε ταξίδι με γιοτ.

Η αστυνομική έκθεση περιγράφει παράλληλα δαπάνες για πολυτελή καταλύματα, επώνυμα καταναλωτικά αγαθά και εστιατόρια, τις οποίες οι ερευνητές συσχετίζουν με το οικονομικό προφίλ των κατηγορουμένων.

Ωστόσο, η πραγματοποίηση προσωπικών αγορών ή ταξιδιών δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη παρανομίας. Το κρίσιμο ζήτημα για την έρευνα είναι η προέλευση των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Οι μαρτυρίες των δωρητών

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από πρόσωπα που είχαν στηρίξει οικονομικά τις ερανικές δράσεις.

Η Φαίη Ζακάκου περιέγραψε ότι είχε προσφέρει συνολικά 13.900 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν πιεστικά μηνύματα για την ανάγκη άμεσης οικονομικής ενίσχυσης παιδιών.

Αντίστοιχα, η Μαρία Αντωνά μίλησε για τα μηνύματα που είχε δεχθεί σχετικά με δωρεές.

Στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε τη σοβαρότητα των καταγγελιών εφόσον αποδειχθούν, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους μελλοντικούς φιλανθρωπικούς εράνους.

Τα επόμενα βήματα της έρευνας

Η αστυνομική επιχείρηση της 30ής Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας και οδήγησε στη σύλληψη έξι προσώπων.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 18.330 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα, δύο αυτοκίνητα και επώνυμα είδη πολυτελείας.

Η διερεύνηση συνεχίζεται, με στόχο τον εντοπισμό επιπλέον οικογενειών που είχαν συμμετάσχει σε εράνους, αλλά και την πλήρη αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών.

Τα απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα και οι εκτιμήσεις των αστυνομικών αποτελούν στοιχεία της έρευνας και δεν συνιστούν οριστική δικαστική διαπίστωση ενοχής.

Για όλους τους εμπλεκομένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.