Τζίνα Αλιμόνου: Στο αστυνομικό τμήμα με τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία – Της επιτέθηκε δύο φορές

Στο αστυνομικό τμήμα οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου και ο σύντροφός της, στο πλαίσιο ερευνών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί φέρεται να κλήθηκαν στις 7:30 το πρωί της Κυριακής έπειτα από τηλεφώνημα για έντονο καβγά εντός του σπιτιού, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Το πρώην ζευγάρι εντοπίστηκε και προσήχθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο άνδρας επιτέθηκε στη γυναίκα δύο φορές -το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, στις 23:00, και τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 05:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Debater, ο σύντροφος της ηθοποιού θα κρατηθεί και θα πάει Εισαγγελέα για εξύβριση, σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία.

Ο άνδρας συνελήφθη για παραβάσεις των άρθρων 6 και 7 του Νόμου 3500/2006, που αφορούν ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος άνδρας δεν είναι υπότροπος για παρόμοια αδικήματα. Ωστόσο, από τον έλεγχο προέκυψε ότι είναι κάτοχος άδειας πυροβόλου όπλου, ενώ το όχημά του είναι καταχωρημένο στις εφαρμογές «Όλγα Β. Εκρηκτικά και CarPCs» του συστήματος P.O.L.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Η Τζίνα Αλιμόνου δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να κάνει μήνυση εναντίον του δράστη, ούτε τη μεταφορά της σε ασφαλή δομή φιλοξενίας θυμάτων. Παράλληλα, αρνήθηκε ιατροδικαστική εξέταση και αστυνομική συνοδεία για την επιστροφή της στο σπίτι της.

Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν για τις διαθέσιμες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, παρέδωσαν σχετικό ενημερωτικό έντυπο και της γνωστοποίησαν τη δυνατότητα ενεργοποίησης της εφαρμογής Panic Button στο κινητό της τηλέφωνο, την οποία όμως επίσης δεν επιθυμούσε να εγκαταστήσει.