Θεσσαλονίκη: «Με χτύπησε με συρτάρι κομοδίνου και ανεμιστήρα» λέει η 27χρονη που κατηγορεί τον σύντροφό της

Σοκάρουν τα όσα αναφέρει μια 27χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορεί για ενδοοικογενειακή βία τον 28χρονο σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μετέφερε η 27χρονη στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA ο 28χρονος τη χτύπησε με συρτάρι κομοδίνου αλλά και ανεμιστήρα δίπλα στο 2χρονο παιδάκι, το οποίο κοιμόταν και το οποίο ξύπνησε με κλάματα.

«Όταν εγώ το παραδέχθηκα ότι έχω συναντηθεί με τον πρώην σύζυγό μου εκείνος έγινε έξαλλος, άρχισε να φωνάζει, να χτυπάει το κρεβάτι, με χτύπησε με γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και εγώ ζαλίστηκα και κάθισα στο κρεβάτι. Τότε εκείνος έγινε ακόμα πιο έξαλλος.

Με έβριζε, με έφτυνε, με έλεγε π….,κ…» ανέφερε χαρακτηριστικά η 27χρονη που όπως είπε στη συνέχεια ο 28χρονος σύντροφός της την χτύπησε με συρτάρι κομοδίνου, αλλά και με έναν ανεμιστήρα, ενώ από όσα συνέβησαν ξύπνησε το 2χρονο παιδί της από τον πρώτο της γάμο με κλάματα.

Από την πλευρά του, ο 28χρονος τονίζει ότι δεν συνέβησαν έτσι τα πράγματα και η 27χρονη ήταν αυτή που τον έσπρωξε και τον ξύπνησε, ενώ την μήνυσε για όλα όσα λέει.