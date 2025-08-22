Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Ρέθυμνο: Ταξί συγκρούστηκε με αγροτικό – Τρεις σοβαρά τραυματίες

Άλλοι πέντε στο νοσοκομείο

Τροχαίο στο Ρέθυμνο: Ταξί συγκρούστηκε με αγροτικό – Τρεις σοβαρά τραυματίες
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στο Μπαλί Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των ατόμων που επέβαιναν και τον εγκλωβισμό ενός εξ αυτών.

Σύμφωνα με το creta24, Στο ταξί επέβαινε ένα ζευγάρι Βρετανών, με τα παιδιά τους, ενώ στο 4Χ4 επέβαιναν τρία άτομα. Από την σφοδρή σύγκρουση ένα άτομο εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Ρεθεμνιώτικων Νέων, τραυματίστηκαν και τα οκτώ άτομα, εκ των οποίων τρεις φέρουν πολύ σοβαρά τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

