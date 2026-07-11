Ρέθυμνο: Ακρωτηρίαστηκε το πόδι 6χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα

Μία δυσάρεστη εξέλιξη έγινε γνωστή το απόγευμα του Σαββάτου (11/7) καθώς ο 6χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στα Σχοινάρια Ρεθύμνου ακρωτηριάστηκε στο πόδι.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και τις διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις τις προηγούμενες ημέρες δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί το πόδι του 6χρονου. Έτσι, την Παρασκευή, οι θεράποντες ιατροί έλαβαν τη δύσκολη απόφαση να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό.

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Υπενθυμίζεται ότι το παιδί επέβαινε σε δίκυκλο που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση ο ανήλικος υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωσή του, χωρίς να καταστεί εφικτό.

Ο 6χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου είχε διακομιστεί από την Κρήτη