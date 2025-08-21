Mastodon: Νεκρός σε τροχαίο με μηχανή ο Brent Hinds

Έχασε τη ζωή του ο Brent Hinds, συνιδρυτής και κιθαρίστας του συγκροτήματος Mastodon, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ατλάντα.

Σύμφωνα με όσα έχει δημοσιεύσει η αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (20/08) στη διασταύρωση των οδών Memorial Drive και Boulevard, όταν ο οδηγός ενός BMW SUV δεν παραχώρησε προτεραιότητα κατά τη στροφή, και συγκρούστηκε με τη Harley Davidson του 51χρονου μουσικού.

Το 2000 ο Χιντς σχημάτισε τους Mastodon, μαζί με τους Troy Sanders, Bill Kelliher και Brann Dailor. Το συγκρότημα ξεχώρισε για τον πρωτοποριακό ήχο του, ενώ ο Hinds συνέβαλε καθοριστικά με το ιδιαίτερο στυλ του.

Με ανάρτηση στα social το συγκρότημα αποχαιρέτησε τον κιθαρίστα: «Βρισκόμαστε σε κατάσταση απερίγραπτης θλίψης και οδύνης… χθες το βράδυ ο Μπρεντ Χιντς απεβίωσε ως αποτέλεσμα ενός τραγικού ατυχήματος. Είμαστε συντετριμμένοι, σοκαρισμένοι και ακόμα προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε την απώλεια αυτής της δημιουργικής δύναμης με την οποία μοιραστήκαμε τόσες πολλές επιτυχίες, ορόσημα και τη δημιουργία μουσικής που άγγιξε τις καρδιές τόσων πολλών. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του Μπρεντ. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή όλων».