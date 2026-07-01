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Ρέθυμνο: 6χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο – Οι γιατροί δίνουν μάχη να σώσουν το πόδι του

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος

Ρέθυμνο: 6χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο – Οι γιατροί δίνουν μάχη να σώσουν το πόδι του
DEBATER NEWSROOM

Κρίσιμες είναι οι ώρες για ένα εξάχρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή της παραλίας Σχοινάρια, στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ανήλικο παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο.

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Η ιατρική ομάδα δίνει αυτή την ώρα μεγάλη μάχη προκειμένου να αντιμετωπίσει τα βαριά τραύματα του 6χρονου και να σώσει το κάτω άκρο του, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, με τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν προανάκριση για το περιστατικό.

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