Τροχαίο στη Χαλκίδα: Μηχανή παρέσυρε πεζό στη Νεάπολη (φωτογραφίες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στη Νεάπολη Χαλκίδας, όταν μια μηχανή παρέσυρε έναν πεζό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο του ατυχήματος βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και πολίτες που παρακολουθούν την κατάσταση.

Εικόνες από το σημείο:



