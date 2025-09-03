Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκίδα: Μηχανή παρέσυρε πεζό στη Νεάπολη (φωτογραφίες)

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Τροχαίο στη Χαλκίδα: Μηχανή παρέσυρε πεζό στη Νεάπολη (φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στη Νεάπολη Χαλκίδας, όταν μια μηχανή παρέσυρε έναν πεζό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο του ατυχήματος βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και πολίτες που παρακολουθούν την κατάσταση.

Εικόνες από το σημείο:


Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ