Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή 92χρονη μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της (βίντεο)
Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της
Τραγικό θάνατο βρήκε μια 92χρονη γυναίκα στην Κόρινθο μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.
Σύμφωνα με το korinthostv, η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο σπίτι όπου διέμενε η άτυχη γυναίκα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον απεγκλωβισμό της.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η 92χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη σορό της, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
