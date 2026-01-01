Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή 92χρονη μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της (βίντεο)

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 92χρονη γυναίκα στην Κόρινθο μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με το korinthostv, η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο σπίτι όπου διέμενε η άτυχη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον απεγκλωβισμό της.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η 92χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη σορό της, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.