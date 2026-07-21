Κόρινθος: Εντοπίστηκε δεύτερο καρχαριοειδές μέσα σε λίγες μέρες στις Κεχριές – Δείτε το βίντεο
Οι οδηγίες των αρχών από τους λουόμενους
Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες εντοπίστηκε καρχαριοειδές στη θαλάσσια περιοχή των Κεχριών στην Κόρινθο.
Το θαλάσσιο αρπακτικό καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται κοντά στην ακτογραμμή.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο επικίνδυνο περιστατικό. Ωστόσο, μετά και τη δεύτερη εμφάνιση, συνιστάται στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
πηγή στην Google
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