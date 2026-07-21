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ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Εντοπίστηκε δεύτερο καρχαριοειδές μέσα σε λίγες μέρες στις Κεχριές – Δείτε το βίντεο

Οι οδηγίες των αρχών από τους λουόμενους

Κόρινθος: Εντοπίστηκε δεύτερο καρχαριοειδές μέσα σε λίγες μέρες στις Κεχριές – Δείτε το βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες εντοπίστηκε καρχαριοειδές  στη θαλάσσια περιοχή των Κεχριών στην Κόρινθο.

Το θαλάσσιο αρπακτικό καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται κοντά στην ακτογραμμή.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο επικίνδυνο περιστατικό. Ωστόσο, μετά και τη δεύτερη εμφάνιση, συνιστάται στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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