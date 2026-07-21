Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες εντοπίστηκε καρχαριοειδές στη θαλάσσια περιοχή των Κεχριών στην Κόρινθο.

Το θαλάσσιο αρπακτικό καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται κοντά στην ακτογραμμή.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο επικίνδυνο περιστατικό. Ωστόσο, μετά και τη δεύτερη εμφάνιση, συνιστάται στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.