Τρόμος στην Εθνική Οδό Κορίνθου-Τριπόλεως: Φορτηγό έσπασε μπάρες και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα – Τρεις τραυματίες

Τρόμος επικράτησε στην Εθνική Οδό Κορίνθου-Τριπόλεως καθώς ένα φορτηγό έσπασε μπάρες και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα χτυπώντας ένα αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, το φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ακολούθησε τρελή πορεία.

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Σύμφωνα με το korinthostv.gr, έσπασε τις προστατευτικές διαχωριστικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, που κινείτο στο ρεύμα προς Τρίπολη. Στο Ι.Χ επέβαινε τριμελής οικογένεια.

Αμέσως μετά το ατύχημα σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, αστυνομικοί της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και όχημα της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου ΜΟΡΕΑΣ.

Οι τραυματίες, οι οποίοι φέρουν σοβαρά τραύματα, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου νοσηλεύονται.