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Τροχαίο στον Άσσο Κορινθίας: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και “μπούκαρε” σε καφενείο (εικόνα)

Οι επιβαίνοντες δεν παρέμειναν στο σημείο του ατυχήματος

Τροχαίο στον Άσσο Κορινθίας: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και “μπούκαρε” σε καφενείο (εικόνα)
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Ένα σοβαρό τροχαίο στον Άσσο Κορινθίας τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7), όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε καφενείο.

Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το Ι.Χ να εκτραπεί της πορείας του, να ανέβει το πεζοδρόμιο και να καταλήξει στην πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές. Από τη σφοδρή πρόσκρουση καταστράφηκαν οι τζαμαρίες του καφενείου και τα τραπεζοκαθίσματα στον εξωτερικό χώρο.

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Οι επιβαίνοντες δεν παρέμειναν στο σημείο του ατυχήματος, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

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