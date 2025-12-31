Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για φωτιά σε διαμέρισμα (Βίντεο)

Ξέσπασε την παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12) φωτιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα γράφει το Thestival, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:00 στην οδό Πολυβίου, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς. Σοβαρές υλικές ζημιές υπέστη το διαμέρισμα, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς.