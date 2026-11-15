Τραγωδία στην Κηφισίας: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, καθώς ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 16:00, στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με τη λεωφόρο Πεντέλης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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Η σύγκρουση της μοτοσικλέτας με το ΙΧ

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Μετά την πρόσκρουση με τη μοτοσικλέτα, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε αρχικά πάνω σε κολόνα ηλεκτροδότησης και στη συνέχεια στο προστατευτικό στηθαίο.

Στο σημείο δημιουργήθηκε εικόνα καταστροφής, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συνέδραμαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Υπέκυψε στα τραύματά του στο ΚΑΤ

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Παρά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο μοτοσικλετιστής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την ταυτότητα ή την ηλικία του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τη σειρά των γεγονότων που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.

Νέα τραγωδία με θύμα οδηγό μηχανής

Το νέο δυστύχημα προστίθεται στη μακρά λίστα των θανατηφόρων τροχαίων με θύματα οδηγούς δικύκλων. Τον Μάρτιο είχε σημειωθεί ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Κηφισίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μηχανής.

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Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ένας 20χρονος δικυκλιστής είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο, ενώ τον Μάιο ένας ακόμη μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε έπειτα από σύγκρουση με περιπολικό και φορτηγό στην Αττική Οδό.