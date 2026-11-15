Τραγωδία στην Αλόννησο: Έκανε όπισθεν με το φορτηγό και παρέσυρε θανάσιμα τη σύζυγό του
Το ζευγάρι είχε μεταβεί σε περιοχή του νησιού για να κόψει ξύλα, όταν ο οδηγός φέρεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της 50χρονης πίσω από το όχημα – Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στην Αλόννησο, όπου μία 50χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγό που οδηγούσε ο σύζυγός της.
Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 14:00, όταν το ζευγάρι είχε μεταβεί σε περιοχή του νησιού προκειμένου να κόψει και να μαζέψει ξύλα.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας επιχείρησε να πραγματοποιήσει οπισθοπορεία με το φορτηγό, χωρίς να αντιληφθεί ότι η σύζυγός του βρισκόταν πίσω από το όχημα.
Αποτέλεσμα ήταν να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα.
Θανάσιμος τραυματισμός στο κεφάλι
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 50χρονη έπεσε στο έδαφος μετά την παράσυρση και υπέστη βαρύ τραυματισμό στο κεφάλι.
Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Οι Αρχές εξετάζουν το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν η 50χρονη, την πορεία του φορτηγού και εάν υπήρχε δυνατότητα ορατότητας από τη θέση του οδηγού κατά τη διάρκεια της οπισθοπορείας.
Στο Αστυνομικό Τμήμα ο σύζυγός της
Ο σύζυγος της 50χρονης οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής στο πλαίσιο της διαδικασίας για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Η σορός της γυναίκας πρόκειται να μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν επισήμως τα ακριβή αίτια του θανάτου της.
Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Ο οδηγός τεκμαίρεται αθώος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Μητέρα δύο παιδιών η 50χρονη
Η άτυχη γυναίκα καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο ζούσε επί πολλά χρόνια στην Αλόννησο μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατάγεται από το νησί.
Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά, ενώ η 50χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία.
Η είδηση του αιφνίδιου και τραγικού θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη στους κατοίκους της Αλοννήσου, οι οποίοι γνώριζαν την ίδια και την οικογένειά της.
Στο μικροσκόπιο η οπισθοπορεία του φορτηγού
Οι κινήσεις βαρέων οχημάτων με την όπισθεν θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς δημιουργούνται μεγάλα «τυφλά» σημεία γύρω από το φορτηγό.
Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας στην Αλόννησο θα αποσαφηνιστούν από την προανάκριση και τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής.
Το DEBATER είχε παρουσιάσει στο παρελθόν βίντεο από φονική παράσυρση 82χρονης από νταλίκα που κινούνταν με την όπισθεν στο Μενίδι, καθώς και την υπόθεση γυναίκας που παρασύρθηκε από φορτηγό στη Θεσσαλονίκη.
πηγή στην Google
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